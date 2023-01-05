TDV yurt dışından öğrenci burs başvurusu başladı mı?

Türkiye Diyanet Vakfı burs başvuruları başladı. TDV'den yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ile ilahiyat fakülteleri işbirliğinde yürütülen "Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Burs Programı", "Uluslararası İlahiyat Lisans Burs Programı" ve "Uluslararası İlahiyat Lisansüstü Burs Programına", 2022-2023 eğitim öğretim döneminde yurt dışından öğrenci kabul edileceği belirtildi.

Türkiye'de eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenciler, 15 Ocak-28 Şubat arasında burs programlarına başvuru yapabilecek.

Burs başvurusunun yapılacağı diyanetburslari.tdv.org adresinde adaylar, süreç ile ilgili tüm detayları da takip edebilecek.

Diyanet Vakfı Burs Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Diyanet Vakfı tarafından öğrencilere verilen burslardan faydalanabilmek için bazı evraklar gereklidir. Bu evrakların amacı başvuru yapan kişinin gerçekten öğrenci olduğunu belirlemek ve ihtiyaç sahibi olduğunu belirlemektir. Aşağıda Diyanet Vakfı burs başvurusu yapabilmek için gerekli belgelerin listesi yer almaktadır.

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Nüfus cüzdanı

Birincil öğretimde eğitim gördüğünü belgeleyen transkript

Hazırlık öğrencisi veya ara sınıfta ise öğrenci belgesi

Hukuk, tıp, ilahiyat ve İslami bilimler fakültesinde eğitim gördüğüne dair belgeler

Diyanet Vakfı Bursu Kimlere Verilir?

Diyanet Vakfı’na burs başvurusu yapacak öğrenciler bursların kimlere verileceğini merak etmektedir. Aşağıda Diyanet Vakfı burslarından kimlerin yararlanabileceğine dair bilgiler yer almaktadır.

Diyanet Vakfı tarafından verilen burslar zor durumda olan, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere verilmektedir. İlk defa üniversiteye başlayan ve ilahiyat fakültesinde eğitim gören öğrenciler burs imkanından yararlanabilecektir. Şehit, gazi çocuğu olan öğrenciler burs imkanından yararlanabilecektir. Hukuk, mühendislik, tıp eğitimi alan öğrenciler faydalanabilecektir.

Türkiye Diyanet Vakfı Burs Programları Başvurusu için Gerekli Bilgiler

Burs başvurusu yapmak için öncelikle “Diyanet Bursları Yönetim Sistemi”ne (DBYS) üye olmanız ve bu üyeliği aktif hale getirmeniz gerekmektedir.

Üyelik, tamamen ücretsiz olup yaklaşık 2 dakika sürmektedir.

Üye olurken verdiğiniz bilgilerin doğruluğu, burs programlarına kabul edilmeniz açısından önemlidir.

Sisteme yüklenecek tüm belgeleriniz hazır olduğunda, bir burs başvurusu için gerekli süre, yaklaşık 20 ila 40 dakika arasındadır.

Size uygun burs programını DBYS üzerinde oturum açtıktan sonra gelen sayfada bulabilirsiniz.

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Başvurular hakkında daha detaylı bilgi için lütfen http://diyanetburslari.tdv.org web sayfasını ziyaret ediniz.

2023 Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, İlahiyat Lisans ve Lisansüstü Burs Programları Takvimi için tıklayın