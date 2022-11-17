Türkiye- İskoçya Maçı 2-1 Maç Sonucu, Özet ve Goller

A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası öncesi liglere verilen arada İskoçya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip Diyarbakır'da konuk ettiği rakibini 2-1 yendi.

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI SONUCU: 2-1

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesinde A Milli Futbol Takımı'mız İskoça ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Mücadelede A Milli Takımı'mız rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

TÜRKİYE-İSKOÇYA MAÇ ÖZETİ

Türkiye adına gol perdesini 40. dakikada Ozan Kabak açtı.

Ardından 49. dakikada sahneye Cengiz Ünder çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Mücadelenin 62. dakikasında konuk ekip İskoçya'da J. McGinn takımının tek golünü kaydeden isim oldu ve karşılaşma 2-1 sona erdi.

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MAÇTAN DAKİKALAR

Millilere galibiyeti getiren golleri 40'ıncı dakikada Ozan Kabak ve 49’uncu dakika Cengiz Ünder kaydetti. İskoçya'nın tek golü ise 62’nci dakikada John McGinn’den geldi.

35. dakikada Ferdi Kadıoğlu geçirdiği sakatlık sebebiyle kenara geldi ve oyuna Eren Elmalı dahil oldu.

A Milli Takım'da kadroya davet edilen isimlerden Merih Demiral kulübü Atalanta'nın talebi üzerine, Emre Mor ise sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

MS | Türkiye 2-1 İskoçya



⚽️40' Ozan Kabak

⚽️49' Cengiz Ünder

⚽️62' McGinn pic.twitter.com/MbbUbHRnuw — SPOR (@yenisafakspor) November 16, 2022

Steve Clarke: Türkiye maça iyi başladı ve maçın başında baskılı oynadı

A Milli Futbol Takımı'na 2-1 yenilen İskoçya Milli Takımı'nda teknik direktör Steve Clarke, düzenlenen basın toplantısına katıldı. Clarke, "Umarım hem biz hem Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda yer alır" dedi.

Diyarbakır Stadyumu'nda A Milli Futbol Takımı'na 2-1 yenilen İskoçya Milli Takımı'nda teknik direktör Steve Clarke, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Steve Clarke, "Umarım hem biz hem Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda yer alır. Bu iki ülke de her zaman en üst düzey turnuvalarda yer almayı hak ediyor. Türkiye maça iyi başladı ve maçın başında baskılı oynadı. İlerleyen dakikalarda oyunu dengeledik. Duran toptan bir gol yedik. Böyle maçlarda atılan ilk gol önemlidir. Ondan sonrasında ilk golü çevirmek zor oluyor. Dolayısıyla Türkiye'nin iyi oynadığını söyleyebiliriz. Futbolda yeniden yapılanan bir ülke olduk. Türkiye'nin çok kaliteli oyuncuları var. İki takımın da Avrupa Şampiyonası'na katılmak için elinden geleni yapacağını, bunun için en iyi şekilde hazırlanacağını biliyorum. Umarım hem biz hem Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda yer alır. Bu iki ülke de her zaman en üst düzey turnuvalarda yer almayı hak ediyor" diye konuştu.

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