Türkiye-Lüksemburg maçı ne zaman ne zaman oynanacak? | UEFA Uluslar Ligi

Türkiye A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda Lüksemburg ile karşılaşacak. Gruplarda oynadığı 4 maçta 4 galibiyeti bulunan Türkiye, 12 puanla grubunda lider durumda yer alıyor. Peki, Türkiye-Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü sahasında Lüksemburg'u ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 21.45'te başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye-Lüksemburg maç biletleri ne kadar?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü sahasında Lüksemburg ile yapacağı maçın genel bilet satışı başladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabakanın biletleri "www.passo.com.tr" ve Passo mobil uygulamasından satın alınabilecek.

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Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler konusunda sorumluluk kabul edilmeyecek. Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak. Milli maçın bilet fiyatları kale arkası tribünler için 50, doğu ve batı tribünler için ise 100 lira olarak belirlendi.

Türkiye UEFA Uluslar C Ligi aday kadrosu















