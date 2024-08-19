ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı bugün iki oturumda gerçekleşiyor. Temel Tıp Bilimleri Testi'nden 100, Klinik Tıp Bilimleri Testi'nden 100 soru yanıtlayacak adaylar sınavın ardından TUS soru ve cevapları araştırmasına başlıyor. Doktor adayları TUS sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır? sorusuna yanıt arıyor. Peki, TUS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

TUS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

2024 TUS 2. Dönem cevap anahtarı kitapçıkları PDF ekranı, 18 Ağustos tarihinde erişime açıldı.

TUS SORU VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

2024-TUS 2. Dönem Sınavı ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavı: Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı!

TUS 2024 PUANI NASIL HESAPLANIR?

TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacak.

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacak.

TUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2024-TUS 2. Dönem sonuçları 12 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.







