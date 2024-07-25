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Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ logosu hangi bölümlerde var? YKS tercih kılavuzuna göre TYÇ logolu programlar 2024

Üniversite adayları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih dönemi bugün başlıyor. Adaylar ÖSYM tarafından yayınlanan 2024 YKS tercih kılavuzuna göre üniversite tercihlerini gerçekleştirecek. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu bu yıl ilk kez Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer aldı. Türkiye’de TYÇ logolu diploma kullanma hakkına sahip programlar tercih sürecinde merak ediliyor. İşte 2024 YKS tercih kılavuzuna göre TYÇ logosu ile alan üniversite ve bölümleri...

08:57 - 25/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
TYÇ logolu programlar
TYÇ logolu programlar

TYÇ Kurulu tarafından uygun bulunan yükseköğretim programları, mezuniyet belgelerinde TYÇ logosunu kullanmaya hak kazanıyorlar. Peki, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logosuna sahip bölümler hangileri? İşte 2024 TYÇ logolu programlar...

TYÇ logosu kullanımı bu yıl başlıyor

İstihdam piyasasında yüksek nitelikleri ve kaliteyi ifade eden Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosunun üniversite diplomalarında ve mezuniyet belgelerinde kullanımına yönelik uygulama neticesinde Türkiye’de TYÇ logolu diploma kullanma hakkına sahip program sayısı artıyor. TYÇ logosuna sahip programlar, bu yıl ilk kez Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaya başlarken Türkiye’deki 109 üniversitenin 894’ü lisans ve 4’ü ön lisans olmak üzere toplam 898 programında bu yıl TYÇ logosu kullanılacak. E

TYÇ logolu programlar 2024

TYÇ logolu programlar YÖK web sitesi ve ÖSYM tercih kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linklerden 2024 TYÇ logolu programları inceleyebilirsiniz:

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ NEDİR?

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, ülkemizde sunulan örgün eğitim yeterlilikleri ile yaygın ve serbest öğrenmelerin doğrulanması faaliyetleri sonucu düzenlenen yeterlilikleri tanımlayan, sınıflandıran ve karşılaştıran ülkemize özgü ulusal yeterlilik çerçevesidir.

Yeterlilik; bireyin, öğrenme kazanımlarını belirli ölçütlere göre edindiğinin bir değerlendirme ve geçerlilik kazandırma sürecinin sonunda sorumlu kurum tarafından tanınması halinde düzenlenen resmi belgeleri ifade etmektedir. Başka bir ifadeyle, ortaöğretim ve yükseköğretim mezunları için düzenlenen diplomalar, çıraklık eğitimini tamamlayanlar için düzenlenen Kalfalık ve Ustalık Belgeleri veya işbaşında edindiği öğrenme kazanımlarını sınavlarda başarıyla sergileyenlere düzenlenen MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri birer yeterliliktir.

Bu logoya sahip olmak, yükseköğretim mezunlarına bazı uluslararası avantajlar sağlamakta, diplomalarının yurt dışında tanınmasını kolaylaştırmakta ve istihdam olanaklarını artırmaktadır. Ayrıca TYÇ logosu, yükseköğretim staj yeterliliklerinin ve öğrenme çıktılarının yurt dışında karşılıklı tanınmasını, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmaktadır.



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