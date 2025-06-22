TYT cevap anahtarı 2025: ÖSYM YKS TYT temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı! TYT Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik, Fen Bilimleri soru ve cevapları

2025 YKS sınavı bugün düzenlenen son oturumun ardından tamamlandı. Sınava katılan yaklaşık 2,5 milyon öğrenci açıklanan soru ve cevap anahtarlarını da incelemeye başladı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) soru kitapçığı ve cevap anahtarı ise ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar TYT temel soru ve cevap anahtarlarını osym.gov.tr üzerinden yayımlanan PDF dosyasından erişim sağlayabilecek. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler testlerinde sorulan toplam 125 sorunun cevap anahtarı ve ÖSYM'den yapılan açıklamalar yazımızın detaylarında yer alıyor. İşte 2025 YKS TYT soru ve cevap anahtarı.