TYT cevap anahtarı 2025: ÖSYM YKS TYT temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı! TYT Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik, Fen Bilimleri soru ve cevapları

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 YKS sınavı ardından TYT cevap anahtarları da yayımlandı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunda Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden sorumlu olan adaylar TYT'den alacağı tahmini puanı hesaplamak için doğru ve yanlış cevaplarını TYT soru ve cevap anahtarı 2025 kılavuzundan takip edebilecek. ÖSYM'nin yayımladığı TYT temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF dosyası olarak görüntülenebilecek. Toplam 125 sorudan (Türkçe 40, Sosyal Bilimler 25, Teme Matematik 40, Fen Bilimleri 20) oluşan TYT'nin tüm soruları ve cevap anahtarları sayfamızda.
2025 YKS sınavı bugün düzenlenen son oturumun ardından tamamlandı. Sınava katılan yaklaşık 2,5 milyon öğrenci açıklanan soru ve cevap anahtarlarını da incelemeye başladı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) soru kitapçığı ve cevap anahtarı ise ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar TYT temel soru ve cevap anahtarlarını osym.gov.tr üzerinden yayımlanan PDF dosyasından erişim sağlayabilecek. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler testlerinde sorulan toplam 125 sorunun cevap anahtarı ve ÖSYM'den yapılan açıklamalar yazımızın detaylarında yer alıyor. İşte 2025 YKS TYT soru ve cevap anahtarı.
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS): Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
21 Haziran 2025 tarihinde uygulanan 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanan 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
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