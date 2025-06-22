Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugünkü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.





2025 YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI

ÖSYM'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya göre, 2025 YKS sınavına ait temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları yayımlandı. Sınava katılan adaylar soru ve cevap anahtarlarına PDF dosyası olarak görüntüleyebilecek.





Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.





ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugünkü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.



