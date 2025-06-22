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2025 YKS SORULARI VE CEVAPLARI: TYT, AYT, YDT sınav soruları ve cevap anahtarları PDF indir

2025 YKS SORULARI VE CEVAPLARI: TYT, AYT, YDT sınav soruları ve cevap anahtarları PDF indir

19:1522/06/2025, Sunday
G: 22/06/2025, Sunday
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2025 YKS soruları ve cevapları yayımlandı
2025 YKS soruları ve cevapları yayımlandı

ÖSYM tarafından 21-22 Haziran 2025 tarihinde düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavı temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınava katılan adayların heyecanla beklediği Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi (YDT) soru ve cevapları ÖSYM'nin resmi adresinde (osym.gov.tr) ilan edildi. 2025 YKS sınav sorularını sayfamızda paylaştığımız link üzerinden PDF dosyası olarak indirebilirsiniz. İşte YKS soru ve cevap anahtarları PDF tam listesi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugünkü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.


2025 YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI

ÖSYM'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya göre, 2025 YKS sınavına ait temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları yayımlandı. Sınava katılan adaylar soru ve cevap anahtarlarına PDF dosyası olarak görüntüleyebilecek.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.


ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugünkü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.


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2025 YKS SORULARI VE CEVAPLARI: TYT, AYT, YDT sınav soruları ve cevap anahtarları PDF indir