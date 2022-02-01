Üç aylara girerken okunacak dua: Üç aylar ibadetleri, tesbih ve zikirleri

Üç aylar yarın başlıyor. Üç ayların ilk ayı olan Mübarek Recep ayını ibadet ederek ve dua okuyarak geçirecek olan Müslümanlar, Recep ayında yapılacak ibadetleri ve okunacak duaları arama motorlarında aratmabay başladı. Peki, üç ayların ilki olan Recep ayının ilk günü ve ilk gecesi yapılacak ibadetler, okunacak dualar nelerdir? Üç aylara girerken hangi dualar edilir?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mübarek üç aylar, 2 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayacak.

ÜÇ AYLARA GİRERKEN HANGİ DUALAR EDİLİR?

Üç ayların ilki olan Mübarek Recep ayının yaklaşmasıyla Recep ayının ilk günü ve ilk gecesi yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazların hangileri olduğu aratılmaya başlandı.

Recebin ilk 10 gününde okunabilir dua;

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Allahümme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan vehtimlena bil-iman ve yessirlena bil-Kur'an

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Sübhanallahil-Hayyi'l-Kayyum

ÖZGÜN Üç aylarda kaza ve nafile orucu tutulur mu?

RECEP AYININ FAZİLETLERİ

Hz. Peygamber Recep ayı girdiğinde şöyle dua edermiş: 'Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bizim için bereketli kıl, bu aylarda bize bereketler ihsan et ve bizi hayırlısıyla Ramazana ulaştır.'"

Özellikle Recep ve Şaban ayında Pazartesi ve Perşembe günleri daha çok oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Çünkü Peygamberimiz bir hadisinde amellerin Pazartesi ve Perşembe günleri Allah'a arz edildiğini belirtmiş 'Dolayısıyla amellerimin ben oruçluyken Allah'a arz edilmesini isterim' demiştir.

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Peygamber Efendimizin bu aylara özel olarak yaptığı bir ibadet olup olmadığı şeklindeki soruya da şu karşılığı verdi: "Özel bir ibadeti yoktu ama bu aylarda diğer aylara göre daha fazla nafile oruç tutardı. Hatta müminlerin annesi Hz. Aişe rivayet eder, 'Hz. Peygamber Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki bizde sanki orucu hiç açmayacakmış gibi bir algı meydana gelirdi' der.

Üç aylar, içlerinde 5 kandil gecesinden 4'ünü taşıyor olmaları açısından da önem taşıyor.

ÖZGÜN Recep ayının ilk günü oruç tutmanın sevabı nedir? Recep ayının faziletleri neler?