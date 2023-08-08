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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk ayağı yarın başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023-24 sezonu 3. eleme turu ilk ayağı, yarın iki maçla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının bu turunda, toplam 32 maç oynanacak.

11:41 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
UEFA

UEFA

Yarın AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel Aviv (İsrail), Gent (Belçika) - Pogon (Polonya) karşılaşmalarının oynanacağı 3. eleme turunun ilk ayağında, Türk takımları sahaya, 10 Ağustos Perşembe günü çıkacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçı

İlk maçına deplasmanda çıkacak Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yle TSİ 20.00'de karşılaşacak. Fenerbahçe, Slovenya'nın Maribor takımını, Yukatel Adana Demirspor ise Hırvatistan temsilcisi Osijek'i saat 21.00'de konuk edecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi eşleşmeler

Eşleşmeler şöyle:

Slavia Prag (Çekya)/Dnipro-1 (Ukrayna) - Zorya (Ukrayna)

Olympiakos (Yunanistan)/Genk (Belçika) - Cukaricki (Sırbistan)

Royal Union Saint-Gilloise (Belçika) - Lugano (İsviçre)

Astana (Kazakistan)/Ludogorets (Bulgaristan) - Ajax (Hollanda)

Zalgiris (Litvanya)/Hacken (İsveç) - Aberdeen (İskoçya)

LASK (Avusturya) - Zrinjski (Bosna Hersek)/Breidablik (İzlanda)

KI Klaksvik (Faroe Adaları)/Molde (Norveç) - Sheriff (Moldova)/BATE (Belarus)

Olimpija Ljubljana (Slovenya)/Galatasaray - Karabağ (Azerbaycan)/HJK Helsinki (Finlandiya)

Slovan Bratislava (Slovakya)/Maccabi Haifa (İsrail) - Rakow Czestochowa (Polonya)/Aris Limassol (Güney Kıbrıs)

AEK (Yunanistan)/GNK Dinamo (Hırvatistan) - Kopenhag (Danimarka)/Sparta Prag (Çekya)



#2023-24 sezonu 3. eleme turu ilk ayağı
#Beşiktaş
#fenerbahçe
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
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