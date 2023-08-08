Son dakika spor haberleri... Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası çekidi. Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu. Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kim?