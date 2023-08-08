UEFA
Yarın AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel Aviv (İsrail), Gent (Belçika) - Pogon (Polonya) karşılaşmalarının oynanacağı 3. eleme turunun ilk ayağında, Türk takımları sahaya, 10 Ağustos Perşembe günü çıkacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçı
İlk maçına deplasmanda çıkacak Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yle TSİ 20.00'de karşılaşacak. Fenerbahçe, Slovenya'nın Maribor takımını, Yukatel Adana Demirspor ise Hırvatistan temsilcisi Osijek'i saat 21.00'de konuk edecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi eşleşmeler
Eşleşmeler şöyle:
Slavia Prag (Çekya)/Dnipro-1 (Ukrayna) - Zorya (Ukrayna)
Olympiakos (Yunanistan)/Genk (Belçika) - Cukaricki (Sırbistan)
Royal Union Saint-Gilloise (Belçika) - Lugano (İsviçre)
Astana (Kazakistan)/Ludogorets (Bulgaristan) - Ajax (Hollanda)
Zalgiris (Litvanya)/Hacken (İsveç) - Aberdeen (İskoçya)
LASK (Avusturya) - Zrinjski (Bosna Hersek)/Breidablik (İzlanda)
KI Klaksvik (Faroe Adaları)/Molde (Norveç) - Sheriff (Moldova)/BATE (Belarus)
Olimpija Ljubljana (Slovenya)/Galatasaray - Karabağ (Azerbaycan)/HJK Helsinki (Finlandiya)
Slovan Bratislava (Slovakya)/Maccabi Haifa (İsrail) - Rakow Czestochowa (Polonya)/Aris Limassol (Güney Kıbrıs)
AEK (Yunanistan)/GNK Dinamo (Hırvatistan) - Kopenhag (Danimarka)/Sparta Prag (Çekya)