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"Ukrayna AB'ye girecek mi?" sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu!

Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üye olup olmayacağı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ile dünya gündemine geldi. Ukrayna Avrupa Birliği'ne (AB), yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunmuştu. Zelenski, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı. Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne girip girmeyeceği sorusu merak edilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna AB ülkesi olacak mı? Ukrayna Avrupa Birliği'ne girecek mi? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukrayna Avrupa Birliğine girecek mi?
ukrayna ab

Putin'in emriyle Rus ordusunun topraklarına girdiği Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, daha önce yaptığı açıklamalarda Avrupa Birliği'ne (AB), yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunmuştu. Zelenski, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzalaması Ukrayna'nın AB'ye girme konusu dünyanın konuştuğu ön başlıklardan biri haline geldi.

UKRAYNA AB'YE GİRECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile anlaşmaların imza töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bir gazetecinin Ukrayna'nın AB'ye girme sürecini sorması ile şu açıklamaları yaptı:

  • Şu anda Ukrayna ile ilgili bir gündem oluştu. Biz kimseyi AB'ye alın, almayın gibi bir gayretin içine girmeyiz. Biz kendimizden sorumluyuz. Fakat şu an Ukrayna'yı AB'ye alma gayretlerini de takdirle karşılıyoruz. Ama bu AB üyelerine de diyorum ki acaba Türkiye'yi niçin AB'ye almakta tereddüt ediyorsunuz veya almıyorsunuz?
  • NATO'nun genişlemesine engel değiliz. Tam aksine genişlemenin faydalı olacağını savunuyoruz. Bu adımları atarken bunu dünya barışı için istiyoruz. Ama AB konusunda ben tekrar AB üyesi ülkelere diyorum ki şu anda Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti lütfen Türkiye için de gösterin. Yoksa Türkiye'ye birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı gündeme alacaksınız?

AVRUPA BİRLİĞİ'NE HANGİ ÜLKELER ÜYE?

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, 1958 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu adıyla kurulan Avrupa Birliği'nin yirmi yedi üyesini ifade eder. Başlangıçta altı üyesi olan topluluk birbirini izleyen genişlemelerle 1 Mayıs 2004 tarihinde yirmi beş üyeye ulaştı.

AB'nin diğer devletlerle görüşmeleri devam etmektedir. Genişleme usulleri bazen Avrupa bütünleşmesi olarak adlandırılır. Avrupa Birliği'ne katılıma izin verilmesinden önce bir devletin genel olarak Kopenhag Kriterleri olarak bilinen ekonomik ve politik koşulları tamamıyla gerçekleştirmesi istenir.

Romanya ve Bulgaristan'ın 2007 yılında AB'ye üyeliğiyle bu sayı 27'ye ulaşmıştı. Bu iki ülkenin 1 Ocak 2007 tarihindeki üyeliğe kabulü ile AB'nin beşinci genişlemesi yapılmıştır. Bu tarih Yunanistan'ın Selanik şehrindeki 2003 yılında yapılan toplantıda alınan kararla belirlenmiş, 18 Ocak 2004 tarihinde Brüksel'de teyit edilmiştir. Final raporu ise 26 Eylül 2006 tarihinde teslim edilmiştir. Bulgaristan ve Romanya kendi antlaşmalarını 25 Nisan 2005 tarihinde imzalamışlar, bunun seremonisi Lüksemburg'un Neumünster Manastır Kilisesi'nde yapılmıştır.

AB'nin altıncı genişlemesi kapsamında, 2003 yılında AB üyeliğine adaylığı kabul edilen ve 3 Ekim 2005'te üyelik müzakerelerine başlayan Hırvatistan ile müzakereler 2011 yılında tamamlanmıştır. 1 Temmuz 2013 tarihinde 28'e ulaşan üye sayısı 31 Ocak 2020 tarihinde Birleşik Krallık'ın ayrılması ile 27'ye düşmüştür.

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