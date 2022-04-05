İkili müzakere için 'Zelenskiy'den cevap'

Ukraynalı müzakereci David Arakhamia yaptığı açıklama ile, 'Taslak belge, Ukrayna ve Rusya liderleri arasında doğrudan istişarelerde bulunmak için yeterince geliştirildi. Zelenskiy ve Putin görüşmesinin tarihi ve yeri henüz belli değil. Büyük ihtimalle İstanbul'da veya Ankara'da olacak." ifadelerini kullandı.

"BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Putin ile aramızda bir toplantı olmayabilir. Müzakere mevcut koşullarda zor ama başka seçeneğimiz yok." açıklamalarında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bir takım açıklamalarda bulunarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme ihtimali olup olmadığına ilişkin konuştu. Zelenskiy, "Putin ile aramızda bir toplantı olmayabilir. Müzakere mevcut koşullarda zor ama başka seçeneğimiz yok." ifadelerini dile getirdi.

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"SORUN MÜZAKERE OLUP OLMAMASI DEĞİL"

Zelenskiy, "Sorun müzakere olup olmaması değil, müzakere masasında ne kadar güçlü olduğunuz."

Ukrayna'daki muhtemel savaş suçlarını inceleyeceklerini belirten Zelenskiy, bu konuda başka ülkelerle de görüşeceklerini söyledi.