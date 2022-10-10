Kiev kabusa uyandı: Sokaklar kana bulandı! Rusya’dan ilk açıklama geldi

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Kiev merkezinde birden fazla patlama olduğunu duyurdu. Kiev acil servis yetkilileri patlamada ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığını bildirdi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Kiev'e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ofisi de bu bölge bulunuyor.

Ukrayna savaşı son durum

Ukrayna Ulusal Polisi’nden yapılan açıklamada, “Şu anda, vurulan yerlerde özel hizmetler çalışıyor. Şu ana kadar 5 ölü ve 12 yaralı olduğu biliniyor. Kolluk kuvvetleri, başkent genelinde kamu güvenliğini sağlamaktadır. Bugün, 10 Ekim sabahı, düşman Kiev'i yoğun bir şekilde bombalamaya başladı. Vurulan yerlerin çoğu başkentin merkezinde. Bilgiler güncellenecektir” denildi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’i hedef alan saldırılarının ardından yaptığı açıklamada halka sığınaklarda kalma çağrısında bulundu.

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’i hedef alan saldırılarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından paylaşım yaparak açıklamalarda bulundu.

Rus füzelerinin ve İran’a ait insansız hava araçlarının enerji tesisleri ile halkı hedef aldığını söyleyen Zelenskiy, "İki hedefleri var. Birincisi Kiev, Khmelnytskyi ve İvano-Frankivsk bölgeleri ile Lviv, Dnipro, Vinnytsia, Zaporijya, Sumi, Harkov, Jitomir ve Kropıvnıtski’de bulunan enerji tesisleri.

Kaos ve panik istiyorlar. Enerji altyapımızı yok etmek istiyorlar. İkinci hedefleri de insanlar. Bu saldırıların zamanlamaları ve hedef alınan yerler daha fazla insanın zarar görmesine neden olacak şekilde planlanmış. Bugün sığınaklarda kalın. Her zaman güvenlik kurallarına uyun" dedi.

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Kiev saldırısında kaç kişi öldü?

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Rostyslav Smirnov saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin yaralandığını söyledi.

Putin: Ukrayna Türk Akım’ı hedef aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna güçleri, Türk Akım doğal gaz boru hattını havaya uçurmayı denedi" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantı sırasında, Kırım Köprüsü’ne cumartesi günü düzenlenen saldırıya atfen, Ukrayna hükümetinin ‘uzun zamandan beri terörist yöntemler kullandığını’ söyledi.

Putin, Ukrayna güçlerinin TürkAkım gaz sevkiyat sisteminin hatlarından birini havaya uçurmayı denediğini ekledi.

Bununla beraber, Ukrayna’nın gizli servislerinin, Rusya’daki Kursk nükleer enerji santraline de üç saldırı girişiminde bulunduğunu kaydeden Putin, ‘Rusya’nın, bu terör eylemlerinin ciddi sonuçları olmamasını sağladığını’ belirtti.

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