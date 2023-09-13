Anadolu Üniversitesi Açık öğretim üniversite kayıtları 21 Ağustos'ta başladı. AÖF kayıtları 16 Ekim'e kadar yapılacak. AÖF kayıtları aoskayit.anadolu.edu.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilebiliyor. Sınavsız ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır? AÖF 2023 kayıt ve materyal ücretleri ne kadar? İkinci üniversite önlisans ve lisans bölümleri hangileri? İşte AÖF 2023-2024 sınavsız ikinci üniversite kayıt ekranı ve bölümler ile ilgili bilgiler...