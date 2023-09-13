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Üniversitelerde güz dönemi ders seçimi ne zaman başlayacak 2023?

Üniversite kayıtlarının başlamasının ardından ders seçme sürecine ilişkin araştırmalar başladı. Elektronik kayıt yapan adaylar, ders seçimini sorguluyor. 2023-2024 eğitim öğretim dönemi güz döneminde üniversitelerde ders seçme işlemi ne zaman yapılacak? Ders seçimi nasıl yapılır? İşte ayrıntılı bilgiler...

12:22 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Üniversite ders seçimi

Üniversite ders seçimi

2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları kapsamında kayıt işlemleri sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) kayıtlarını geride bırakan üniversiteli adayları, şimdi de ders seçimi araştırmalarına hız verdi. Peki, üniversite ders seçme işlemi ne zaman?

ÜNİVERSİTELERDE DERS SEÇME İŞLEMİ NE ZAMAN YAPILACAK 2023?

Üniversitelerde ders seçimi her üniversiteye göre farklılık gösteriyor.

YÖK'ün belirlediği kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin ders seçme işlemlerinin başlayacağı tahmin ediliyor. Öğrencilerin, kendi üniversitelerinin akademik takvimi ve WEB sitesindeki resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?

e-Kayıt yaptırmak isteyenler YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden işlem yapabiliyor.



#ders seçimi
#üniversite ders seçimi
#üniversite ders kayıtları
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