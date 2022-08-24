Üniversite kayıt tarihleri: 2022 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?

Üniversite kayıt tarihleri, YKS tercih sonuçlarının ardından gündeme gelen konulardan oldu. ÖSYM 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar puanlarına ve başarı sıralamalarına göre üniversitelerin ilgili bölümlerini tercih işlemini gerçekleştirmek için ÖSYM’nin 2022 YKS sınav takvimine göre 2022-YKS tercih işlemlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden gerçekleştirdi. Üniversite tercihlerini gerçekleştiren adayların gözü kulağı ÖSYM’den gelecek 2022 YKS tercih sonuçlarındaydı. ÖSYM beklenen açıklamayı yaptı ve 2022-Yükseköğretim Kurum Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM’dene yapılan açıklamaya göre, 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre örgün yükseköğretim programları kontenjanlarında doluluk yüzde 98,09 oldu. Lisans programlarındaki 469 bin 37 kişilik kontenjanın yüzde 96,78'i doldu, bu programlara 453 bin 927 aday yerleştirildi. Ön lisans programlarındaki 398 bin 187 kişilik kontenjana 396 bin 704 aday yerleşti, doluluk yüzde 99,63'e ulaştı. Böylece toplam 867 bin 224 kişilik kontenjanın 850 bin 631'i doldu. Açıköğretim programlarındaki doluluk yüzde 100'e ulaştı. YKS yerleşirme sonuçlarının ardandan bu kez de önlisans ve lisans bölümlere yerleşen adaylar üniversite kayıt tarihlerini sorgulamaya başladı. Peki üniversite kayıtları ne zaman başlıyor 2022? Üniversite kayıtları ne zamana kadar yapılacak? Üniversite kayıtları ne zaman 2022? Üniversite kayıtları nasıl yapılacak?

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Üniversite kayıtları ne zaman 2022?

2022 YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos’ta yapılabilecek. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Üniversite kayıtları nasıl yapılacak?

Üniversite kaydı nasıl yapılır? Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Üniversite kayıt evrakları neler?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

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b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

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Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.