Özgün Üniversite sınavı ne zaman? 2022 YKS sınavı oturum tarihleri
ÖZGÜN HABERLER

Üniversite sınavı ne zaman? 2022 YKS sınavı oturum tarihleri

YKS başvuru tarihi ne zaman? YKS başvuru tarihleri adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Üniversite sınavı YKS 2022 ne zaman yapılacak? Peki, YKS başvuru tarihi ne zaman? İşte YKS AYT, TYT, YDT tarihi...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Üniversite sınavı ne zaman? 2022 YKS sınavı oturum tarihleri
YKS

İlk dönemin sonlanmasına az bir zaman kala üniversite sınavı araştırmaları da artmaya başladı. ÖSYM tarafından açıklanan YKS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Peki, üniversite sınavı ne zaman 2022?

YKS SINAVI 2022 NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre Temel Yeterlilik Testi 18 Haziran, Alan Yeterlilik ve ve Yabancı Dil Testleri 19 Haziran'da yapılacak.

YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak ve 7 Mart’ta sona erecek.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtiler bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

Rakamlar ciddiyetini koruyor

Rakamlar ciddiyetini koruyor

​Türkiye'nin 20 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.
Torrent taktiği değiştirdi

Torrent taktiği değiştirdi

​Galatasaray-Kasımpaşa maçı 20.00'de başlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

​El Salvador Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti, mahkeme kararını verdi.

Yarın bazı illerde okullar tatil edildi.

Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı.

Metaverse'te ilk düğün

Metaverse'te ilk düğün

İki bin kişilik törene babasının ruhu da katılacak.

Elektrikli ısıtıcı faciaya yol açtı

Elektrikli ısıtıcı faciaya yol açtı

​Küçük Nehir can verdi, kardeşi ise ağır yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.