Darphane tarafında yapılan açıklamada taşıt sahiplerinin, 31 Ocak 2025 tarihine kadar TTB siparişi verdikleri takdirde, montaj işlemlerini en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlayabilecekleri ifade edildi. Ancak, 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren verilen TTB siparişlerinde, TTB montajı tamamlanmadan akaryakıt fişleri gider beyanında kullanılamayacağı açıklandı. UTTS başvuruları işlemleri ve yapılan resmi açıklamalar haberimizde.





2025 UTTS KAYIT SON TARİH NEDİR?





Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamındaki taşıt sahipleri ile akaryakıt istasyonu işletmecilerine en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar sisteme kaydolarak taşıtlarına ve istasyonlara gerekli donanımları taktırma zorunluluğu getirilmişti.





Sisteme son kayıt tarihi 31 Ocak 2025 olarak yenilendi. Donanım fiyatları yıl sonunda ÜFE artış oranı üzerinden güncelleneceği için 31 Aralık 2024'e kadar "utts.gov.tr" üzerinden sisteme kaydolanlar 2024 için geçerli fiyatlardan faydalanabilecek.





UTTS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?





Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) başvurusu UTT'nin resmi internet sitesi olan "www.utts.gov.tr" adresinden yapılıyor. Sitede yer alan sisteme kayıt için gerekli bilgilerin doldurulması ve ödeme işleminin gerçekleştirmesi gerekiyor.





Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, taşıt sahibine SMS yoluyla Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montaj kodu gönderiliyor. Bu kod ile Türkiye genelindeki Yetkili Taşıt Montaj Servisleri'nden araçlara TTB montaj yaptırılarak UTTS sistemine geçiş yapılmış oluyor.





TAŞIT TANIMA BİRİMİ (TTB) ÖDEMELERİ NEREYE YAPILMALI?





Ödemeler Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ve aşağıda bilgileri bulunan banka hesabına yapılacaktır. Ödeme işlemi, taşıt ekleme süreci tamamlandıktan sonra, belirtilen banka bilgileri kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Hesap Bilgileri:

-Hesap Adı: Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi

-IBAN: TR91 0021 1000 0004 0000 1000 22





MEVCUT TTS TABANCA OKUYUCU DEĞİŞİM PROGRAMI HAKKINDA AÇIKLAMA





Darphane tarafından alınan karara istinaden akaryakıt istasyonlarında kullanılan mevcut Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) tabanca okuyucularının, UTTS ile uyumlu Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) cihazları ile bedelsiz olarak değiştirilmesi amacıyla, aşağıdaki kapsamda “Mevcut TTS Tabanca Okuyucu Değişim Programı” uygulanmasına karar verilmiştir.





Akaryakıt istasyonlarından en az 1 adet TİM ve en az 2 adet TTO siparişlerini verenlerin mevcut tabanca okuyucu cihazlarının bedelsiz olarak değişiminin planlanması ve işlemlerin tamamlanması için öncelikle, 31 Ocak 2025 mesai bitimine tarihine kadar,





- www.utts.gov.tr adresinden UTTS Portal kayıt işlemlerini tamamlamaları ve TTS’ye ait donanım bilgilerini tanımlamaları,





- UTTS Hizmet Bedelini Darphane’nin UTTS Portal’da belirtilen banka hesaplarına ödemeleri,





- Yetkili İstasyon Montaj Firmalarına en az 1 adet TİM ve en az 2 adet TTO siparişlerini vermeleri gereklidir.





- Montaj işlemleri, Darphane tarafından yukarıdaki şartları yerine getiren istasyonlara verilecek uygunluk onayının akabinde yetkili istasyon montaj firmaları tarafından talep sırasına göre yürütülecektir.





- İlgili işlerin planlanması, montaj ve değişim işlerinin sağlıklı yürütülmesi için zaman kaybetmeden yukarıda yer verilen adımların yerine getirilmesi önem arz etmektedir.





ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ (UTTS) NEDİR?





Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla istasyonlarda akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara taşıt plaka bilgilerinin elle girişini önleyerek otomatik olarak aktarılmasını sağlayan sistemdir. UTTS, akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen satış işlemlerinde vergi güvenliğini sağlar ve denetim etkinliğini artırır.





31 Ocak 2025 tarihine kadar Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kaydını yaptıran mükellefler, 30 Nisan 2025 tarihine kadar montaj işlemlerini tamamlayabilecek ve bu süre boyunca akaryakıt harcamalarını vergi indirimi kapsamında gider göstermeye devam edebilecektir. 31 Ocak 2025 tarihine kadar UTTS kaydını yaptırmayan mükellefler, bu tarihten sonra UTTS kapsamında düzenlenmemiş akaryakıt satış fişlerini vergi indiriminde kullanamayacaklar.





Sistem Nasıl Çalışıyor?





Taşıtların yakıt depo girişlerine Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılır. Yakıt dolum işlemi sırasında TTB’den plaka bilgisi diğer UTTS donanımları aracılığı ile otomatik olarak ödeme kaydedici cihaza iletilir.





Taşıt Tanıma Birimi (TTB)





TTB, yakıt depo girişine monte edilebilen ve söküldüğünde tekrar kullanılamayan, taşıta ait plaka bilgisi, mükellefe ilişkin bilgiler gibi hususları hafızasında muhafaza eden ve bu bilgilerin akaryakıt alımı sırasında Taşıt Tanıma Okuyucusu vasıtasıyla pompa ünitelerinin bağlı olduğu YN Pompa ÖKC’lere otomatik olarak iletilmesine imkân sağlayan pasif bir devre ve anteni içeren Taşıt Tanıma Birimini ifade eder.





Akaryakıt İstasyonu Donanımları





Akaryakıt istasyonlarında, Yetkili İstasyon Montaj Firmaları tarafından monte edilen donanımlar şunlardır:

Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO): TTB üzerindeki bilgileri okuyabilen, okunan bilgilerin YN Pompa ÖKC’lere otomatik olarak iletilmesine imkân sağlayan cihazdır.

Tabanca İletişim Modülü (TİM): TİM, TTO’lardan gelen sinyali çözümleyip UTTS veri merkezi ile iletişime geçerek TTB’ye ait bilgileri alan ve bunları YN Pompa ÖKC’sine ileten, üzerinde Güvenlikli Haberleşme Anahtarı/Kodu ve özel yazılım bulunan, harici olarak YN Pompa ÖKC’ye bağlanmış Darphane ve/veya Darphane tarafından yetkilendirilen firmalardan temin edilebilen veya YN Pompa ÖKC içine entegre edilerek üretilen Tabanca İletişim Modülünü ifade eder.





Yakıt Dolum Süreci





Taşıt, TTB takılı bir şekilde akaryakıt istasyonuna geldiğinde, TTO cihazı TTB ile iletişim kurar ve kimlik bilgilerini şifreli olarak alır. TİM aracılığıyla alınan bilgiler, UTTS veri merkezi ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) veri tabanı üzerinden doğrulanır. Doğrulanan bilgiler, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (YN Pompa ÖKC) ile paylaşılır. Bu cihaz yakıt dolum işlemini başlatır. Yakıt dolumu tamamlandıktan sonra UTTS Satış Fişi oluşturulur ve taşıt sahibine teslim edilir.