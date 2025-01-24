Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) son kayıt tarihi yapılan duyuru ile uzatıldı. Sistem kapsamındaki taşıt sahipleri ile akaryakıt istasyonu işletmecilerinin belirlenen tarihe kadar sisteme kaydolarak gerekli donanımları taktırma zorunluluğu bulunuyor. Peki UTTS başvurusu nasıl yapılır? 2025 UTTS son kayıt tarihi nedir?
2025 UTTS KAYIT SON TARİH NEDİR?
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamındaki taşıt sahipleri ile akaryakıt istasyonu işletmecilerine en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar sisteme kaydolarak taşıtlarına ve istasyonlara gerekli donanımları taktırma zorunluluğu getirilmişti.
UTTS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) başvurusu UTT'nin resmi internet sitesi olan "www.utts.gov.tr" adresinden yapılıyor. Sitede yer alan sisteme kayıt için gerekli bilgilerin doldurulması ve ödeme işleminin gerçekleştirmesi gerekiyor.
Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, taşıt sahibine SMS yoluyla Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montaj kodu gönderiliyor. Bu kod ile Türkiye genelindeki Yetkili Taşıt Montaj Servisleri'nden araçlara TTB montaj yaptırılarak UTTS sistemine geçiş yapılmış oluyor.
Ödemeler Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ve aşağıda bilgileri bulunan banka hesabına yapılacaktır. Ödeme işlemi, taşıt ekleme süreci tamamlandıktan sonra, belirtilen banka bilgileri kullanılarak gerçekleştirilebilir.
Hesap Bilgileri:
-Hesap Adı: Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi
-IBAN: TR91 0021 1000 0004 0000 1000 22
Darphane tarafından alınan karara istinaden akaryakıt istasyonlarında kullanılan mevcut Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) tabanca okuyucularının, UTTS ile uyumlu Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) cihazları ile bedelsiz olarak değiştirilmesi amacıyla, aşağıdaki kapsamda “Mevcut TTS Tabanca Okuyucu Değişim Programı” uygulanmasına karar verilmiştir.
Akaryakıt istasyonlarından en az 1 adet TİM ve en az 2 adet TTO siparişlerini verenlerin mevcut tabanca okuyucu cihazlarının bedelsiz olarak değişiminin planlanması ve işlemlerin tamamlanması için öncelikle, 31 Ocak 2025 mesai bitimine tarihine kadar,
- www.utts.gov.tr adresinden UTTS Portal kayıt işlemlerini tamamlamaları ve TTS’ye ait donanım bilgilerini tanımlamaları,
- UTTS Hizmet Bedelini Darphane’nin UTTS Portal’da belirtilen banka hesaplarına ödemeleri,
- Yetkili İstasyon Montaj Firmalarına en az 1 adet TİM ve en az 2 adet TTO siparişlerini vermeleri gereklidir.
- Montaj işlemleri, Darphane tarafından yukarıdaki şartları yerine getiren istasyonlara verilecek uygunluk onayının akabinde yetkili istasyon montaj firmaları tarafından talep sırasına göre yürütülecektir.
- İlgili işlerin planlanması, montaj ve değişim işlerinin sağlıklı yürütülmesi için zaman kaybetmeden yukarıda yer verilen adımların yerine getirilmesi önem arz etmektedir.
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla istasyonlarda akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara taşıt plaka bilgilerinin elle girişini önleyerek otomatik olarak aktarılmasını sağlayan sistemdir. UTTS, akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen satış işlemlerinde vergi güvenliğini sağlar ve denetim etkinliğini artırır.
31 Ocak 2025 tarihine kadar Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kaydını yaptıran mükellefler, 30 Nisan 2025 tarihine kadar montaj işlemlerini tamamlayabilecek ve bu süre boyunca akaryakıt harcamalarını vergi indirimi kapsamında gider göstermeye devam edebilecektir. 31 Ocak 2025 tarihine kadar UTTS kaydını yaptırmayan mükellefler, bu tarihten sonra UTTS kapsamında düzenlenmemiş akaryakıt satış fişlerini vergi indiriminde kullanamayacaklar.
Taşıtların yakıt depo girişlerine Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılır. Yakıt dolum işlemi sırasında TTB’den plaka bilgisi diğer UTTS donanımları aracılığı ile otomatik olarak ödeme kaydedici cihaza iletilir.
TTB, yakıt depo girişine monte edilebilen ve söküldüğünde tekrar kullanılamayan, taşıta ait plaka bilgisi, mükellefe ilişkin bilgiler gibi hususları hafızasında muhafaza eden ve bu bilgilerin akaryakıt alımı sırasında Taşıt Tanıma Okuyucusu vasıtasıyla pompa ünitelerinin bağlı olduğu YN Pompa ÖKC’lere otomatik olarak iletilmesine imkân sağlayan pasif bir devre ve anteni içeren Taşıt Tanıma Birimini ifade eder.
Akaryakıt istasyonlarında, Yetkili İstasyon Montaj Firmaları tarafından monte edilen donanımlar şunlardır:
Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO): TTB üzerindeki bilgileri okuyabilen, okunan bilgilerin YN Pompa ÖKC’lere otomatik olarak iletilmesine imkân sağlayan cihazdır.
Tabanca İletişim Modülü (TİM): TİM, TTO’lardan gelen sinyali çözümleyip UTTS veri merkezi ile iletişime geçerek TTB’ye ait bilgileri alan ve bunları YN Pompa ÖKC’sine ileten, üzerinde Güvenlikli Haberleşme Anahtarı/Kodu ve özel yazılım bulunan, harici olarak YN Pompa ÖKC’ye bağlanmış Darphane ve/veya Darphane tarafından yetkilendirilen firmalardan temin edilebilen veya YN Pompa ÖKC içine entegre edilerek üretilen Tabanca İletişim Modülünü ifade eder.
Taşıt, TTB takılı bir şekilde akaryakıt istasyonuna geldiğinde, TTO cihazı TTB ile iletişim kurar ve kimlik bilgilerini şifreli olarak alır. TİM aracılığıyla alınan bilgiler, UTTS veri merkezi ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) veri tabanı üzerinden doğrulanır. Doğrulanan bilgiler, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (YN Pompa ÖKC) ile paylaşılır. Bu cihaz yakıt dolum işlemini başlatır. Yakıt dolumu tamamlandıktan sonra UTTS Satış Fişi oluşturulur ve taşıt sahibine teslim edilir.
Eş zamanlı olarak tüm işlemler Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) veri tabanına aktarılır.