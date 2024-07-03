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Okul öncesi ve ilkokullarda uyum haftası ne zaman başlayacak 2024?

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik yüz yüze yürütülecek okula uyum eğitimleri gerçekleşecek. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim- öğretim takvimini yayınladı. Buna göre okullar 9 Eylül'de gerçekleşecek. Peki, 2024 okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfların uyum haftası ne zaman başlayacak? İşte 2024 uyum haftası başlangıç tarihi...

15:23 - 3/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:23 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Uyum haftası
Uyum haftası

Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Okulların açılma tarihiyle beraber öğretmenlerin mesleki çalışma tarihi de belli oldu. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 9 Eylül Pazartesi günü okullarda ilk ders zili çalacak.

2024 UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası düzenlenecek. Öğrenciler yeni girdikleri eğitim ortamına kıs asürede uyum sağlama amacıyla gerekli çalışmalar yürütülecek. Yayınlanan takvime göre 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül 2024'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

UYUM HAFTASI NASIL UYGULANACAK?

1. Gün okullara sadece veliler gelecek.

2. Gün veli / çocuk 2 grup halinde gelecek.

3. Gün 2 grup halinde çocuklar gelecek.

1. ve 5. gün bütün çocuklar birden gelecek.

5 ve 9. sınıflar için; Uyum eğitimi 12 Eylül’de başlayacak. 16 Eylül’e kadar sürecek.

UYUM HAFTASINDA KAÇ SAAT DERS İŞLENECEK?

Uyum haftasında okulların belirlediği saatlere göre 2'şer saatlik programlar uygulanacak.

UYUM HAFTASINDA KATILMAK ZORUNLU MU?

Uyum haftası katılımı zorunlu değil. Ancak uzmanlar tarafından okuldaki işleyişi anlamak ve öğrencilerin okula adaptasyonlarını sağlamak açısından katılıma katkı sunan bir süreç olarak tanımlanıyor.

OKULLARDA BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Birinci dönem 17 Ocak tarihinde sona erecek


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#okulların açılışı
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