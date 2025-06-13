İsrail, İran'a 300 hava saldırısı düzenledi. 08.20 itibarıyla gelen son dakika haberlere göre İran'dan İsrail'e 100'den fazla kamikaze İHA gitti, İsrailliler sığınaklarda. İran'ın üst düzey komutanları ve bilim insanları öldürüldü. Trump'tan ve Hamaney'den peşi sıra son dakika açıklamaları. İşte son gelişmeler...

İran'dan İsrail'e misilleme

İran'dan İsrail'e misilleme geldi. İran, İsrail'e doğru 100'den fazla kamikaze İHA fırlattı. İsrail ordusu bu misilleme sonrası "Bunları engellemek için çalışmalar sürüyor." açıklamasında bulundu.

İran, cevap verirken hiçbir sınır tanımayacağını duyurdu

İran Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin de hayatını kaybettiği İsrail'in saldırılarına ilişkin açıklama yayımlayarak, "İsrail'in saldırılarıyla tüm kırmızı çizgileri aştığını ve saldırıya karşılık için hiçbir sınır tanımayacaklarını" duyurdu.

​​Saldırılarda, Bakıri ile birlikte Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Tümgeneral Gulam Ali Reşid, bilim insanları, aralarında kadınlar ve çocukların da olduğu sivillerin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Kudüs'ü işgal eden terör rejimi artık tüm kırmızı çizgileri aşmışken, bu suça verilecek cevabın sınırı kalmamıştır" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in İran'da vurduğu bölgeler

İsrail, İran'da 4 ayrı noktaya düzenlediği saldırılarla sivil ve askeri tesisleri hedef aldı. İsrail'in saldırısı sonucu İranlı 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybederken, Tel Aviv yönetimi saldırıların önümüzdeki günlerde devam edeceğini bildirdi. İsrail'in saldırılarında Tebriz, Kirmanşah, Tahran ve Natanz Nükleer Tesisi vuruldu.

İsrail’in büyük taarruz planında hangi ülkeler var?

İsrail'in uzun vadeli stratejileri ve bölgedeki dengeler hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan Siyaset Bilimci Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Ağca, İsrail’in başlangıcından bugüne değişmeyen büyük stratejisinin vadedilmiş toprakların tamamını veya büyük kısmını ele geçirerek, eski İsrail Krallığının hüküm sürmüş olduğu topraklarda büyük İsrail devletini oluşturmak olduğunu vurguladı.

Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Ağca, “Vadedilmiş topraklar, Türkiye’nin güneyindeki Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi vilayetlerin bir kısmını da kapsamaktadır.” dedi.

“Vadedilmiş topraklar” Türkiye’nin güneyindeki bazı illeri de kapsıyor!

Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Ağca, İsrail’in başlangıcından bugüne değişmeyen büyük stratejisinin vadedilmiş toprakların tamamını veya büyük kısmını ele geçirerek, eski İsrail Krallığının hüküm sürmüş olduğu topraklarda büyük İsrail devletini oluşturmak olduğunu belirterek, “Vadedilmiş topraklar, Türkiye’nin güneyindeki Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi vilayetlerin bir kısmını da kapsamaktadır. İsrail’in sadece kendi ekonomik ve askeri gücüyle bu hedefi gerçekleştirmesi mümkün olmadığından başta ABD olmak üzere, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi batılı güçler İsrail’e destek vermektedirler.” dedi.

İran vadedilmiş topraklar sınırında mı?

Sözde vadedilmiş topraklar Filistin, Mısır, Irak, Suriye, Lübnan, Suudi Arabistan, İran'ın bir bölümü ve Türkiye’nin de güneyini kapsıyor.







