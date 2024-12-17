Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, tsunami uyarısı yaparak vatandaşları kıyı bölgelerinden uzak durmaya çağırdı.
Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 43 kilometre (27 mil) derinlikte kaydedildiği ve Vanuatu'nun başkenti Port Vila'nın sadece 30 kilometre batısında gerçekleştiği belirtildi.
"Güvenli bölgeye gidin" uyarısı
Depremden sonra halka tsunami uyarısı yapılarak "Güvenli bölgelere gidin" denildi. Öte yandan ajanslar depremin ardından sokaklardan çok sayıda cansız beden toplandığını geçti.
Vanuatu nerededir?
Vanuatu ya da resmî adıyla Vanuatu Cumhuriyeti, Güney Büyük Okyanus'ta yer alan bir ada ülkesidir. Volkanik kökene sahip olan takımada, Avustralya'nın 1750 km doğusunda, Yeni Kaledonya'nın 500 km kuzeyinde, Fiji'nin batısında, Solomon Adaları'nın güneydoğusunda, Yeni Gine adası yakınlarında bulunur.