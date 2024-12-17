Depremin 43 kilometre (27 mil) derinlikte kaydedildiği ve Vanuatu'nun başkenti Port Vila'nın sadece 30 kilometre batısında gerçekleştiği belirtildi.

Vanuatu ya da resmî adıyla Vanuatu Cumhuriyeti, Güney Büyük Okyanus'ta yer alan bir ada ülkesidir. Volkanik kökene sahip olan takımada, Avustralya'nın 1750 km doğusunda, Yeni Kaledonya'nın 500 km kuzeyinde, Fiji'nin batısında, Solomon Adaları'nın güneydoğusunda, Yeni Gine adası yakınlarında bulunur.