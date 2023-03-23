Vizyondaki filmler listesi

Müslüman aleminin büyük bir heyecanla beklediği Ramazan ayının başlamasıyla birlikte gündeme gelen konulardan biri de 'niyet' oldu. Sahur ve iftar için olduğu gibi oruca niyet ederken de bazı noktalar dikkat etmek gerekiyor. Özellikle ilk kez oruç tutacak olanlar ve niyet etmeyi unutanlar Diyanet'in niyet konusundaki bilgilendirmesini araştırıyor. Niyet etmeden oruç tutanın orucu kabul olur mu? Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? Oruca her gün niyet etmek gerekir mi? İşte bu soruların cevabına ilişkin detaylar.