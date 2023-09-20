Huawei Watch GT 3 serisi iki boyutta mevcuttur: 42 mm ve 46 mm. Her iki boyutta da 454 x 454 piksel çözünürlüğe sahip bir AMOLED ekran bulunur. Saat paslanmaz çelikten yapılmış olup 50 metreye kadar suya dayanıklıdır.

Huawei Watch GT 3 serisi özellikleri

Huawei Watch GT 3 serisi, Watch GT 2'deki çipten %20 daha hızlı olduğu söylenen Huawei Kirin A1 çipinden güç alıyor. Saatte ayrıca müzik, uygulama ve diğer öğeleri depolamak için yeterli olan 32 GB depolama alanı bulunuyor.

Watch GT 3 serisi; kalp atış hızı monitörü, SpO2 sensörü, uyku takip cihazı ve stres monitörü dahil olmak üzere çok sayıda sağlık izleme özelliğine sahiptir. Saat ayrıca adımlarınızı, yaktığınız kaloriyi ve kat ettiğiniz mesafeyi de takip edebilir.

Watch GT 3 serisi, Huawei'nin kendi işletim sistemi olan HarmonyOS üzerinde çalışıyor. Saat Android ve iOS telefonlarla uyumludur.

Watch GT 3 serisi, hem şık hem de zengin özelliklere sahip bir akıllı saat arayanlar için iyi bir seçenek. Uzun pil ömrüne, gelişmiş sağlık takibi özelliklerine ve şık bir tasarıma sahiptir.

Watch GT 3 ile Watch 3'ü karşılaştıran bir tablo:

Watch GT 3, işlemci, depolama ve pil ömrü açısından Watch 3'ten daha iyi. Ancak Watch 3, telefonunuz olmadan arama yapmanıza ve verileri kullanmanıza olanak tanıyan bir eSIM'e sahip olma avantajına sahiptir. Sonuçta sizin için en iyi akıllı saat, bireysel ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlıdır. Uzun pil ömrüne ve gelişmiş sağlık takip özelliklerine sahip bir akıllı saat arıyorsanız Watch GT 3 iyi bir seçenek. eSIM'li bir akıllı saate ihtiyacınız varsa Watch 3 daha iyi bir seçimdir.

Watch GT 3 Teknik özellikler

Ürün Tipi : Akıllı Saat

İşlemci : ARM Cortex-M

Bellek Kapasitesi : 4 GB

İşletim Sistemi : HarmonyOS

Uyumlu işletim sistemi : iOS, Android

Bluetooth: Evet

NFC (Yakın Alan) Desteği: Evet

Ürün numarası: 1218720

Ekran/kontrol Ekran:

AMOLED Ekran boyutu(cm) : 3.63 cm

Çözünürlük yüksekliği: 466 pixels

Ekipman

Ortam ışığı sensörü: Evet

Konum sensörü: Hayır

Uyumlu uygulamalar: Android, Ios

GPS: Evet

Su Geçirmez: Evet

Güç kaynağı Batarya Tipi: Lityum polymer

Batarya Ömrü : 14 Güne Kadar

Pil ömrü (Beklemede) : 336 h

Batarya kapasitesi: 455 mAh

Şarj Süresi: Yaklaşık 2 Saat

Genel özellikleri

Kayış malzemesi: Floroelastomer

Kayış boyutu: Genişlik:22 mm; Bilek Çevresi: 140-210 mm

Genişlik : 45.9 mm

Yükseklik : 45.9 mm

Derinlik: 11 mm

Ağırlık: 42.6 g

Renk (Üreticiye Göre): Siyah

Kutu İçeriği: Akıllı Saat, Şarj İstasyonu, Garanti Kartı

Üretici Garantisi: 2 Yıl Resmi Distribütör Garantilidir

Üretim Yeri: Çin

HUAWEI Watch GT 3 fiyat ne kadar?

HUAWEI Watch GT 3 46mm Active Edition Akıllı Saat 4449 TL

Apple Watch 3 fiyatı

GPS 42 mm Uzay Grisi Alüminyum Kasa ve Siyah Spor Kordon - MTF32TU/A fiyatı 9.399,00 TL

Apple Watch Series 3 Temel özellikler

Mümkün olduğunda tüm özellikleri belirtin. Sınırlı bir yere sahipseniz, alana sığacak kadar maddeyi sırasına göre yerleştirin.

• GPS

• Retina ekran

• Suya dayanıklı tasarım

• Optik kalp sensörü

• Yükseklik göstergesi

• Acil SOS3

• Çift çekirdekli işlemciye sahip S3 çip

• Aktivite eğilimlerini, döngü izlemeyi, işitme sağlığı yeniliklerini ve App Store’u bileğinize getiren watchOS 6

• Alüminyum kasa

HUAWEI Watch GT 3 saatinden Spotify uygulaması kontrol edilebiliyor mu?

Evet kontrol edebilirsiniz.

WhatsApp Instagram gibi uygulamalardan gelen bildirimleri saatten görebilir miyim

Akıllı saatiniz üzerinden whatsapp ve Instagram gibi uygulamaların bildirimlerini kontrol edebilirsiniz.

HUAWEI Watch GT 3 kayış ölçüleri nelerdir?

HUAWEI Watch GT 3 Elite 46mm akıllı saatimizin 22mm genişliğinde ve 14 - 21 cm uzunluğunda ayarlayabileceğiniz kayış ölçüleri mevcuttur. 42mm olan modelinde ise 20mm genişliğinde ve 13 - 19 cm uzunluğunda ayarlayabileceğiniz kayış ölçüleri mevcuttur.

HUAWEI Watch GT 3 nasıl şarj oluyor?

Şarj istasyonunu güç adaptörüne, ardından güç adaptörünü prize bağlayın. Saatinizin şarj istasyonunun üzerine yerleştirin ve saat ekranında şarj simgesi görüntülenene kadar saatin metal temas noktaları ile şarj istasyonunun temas noktalarını hizalayın. Saat tamamen şarj olduktan sonra şarj göstergesi %100 olacaktır. Saatiniz tamamen şarj olduktan sonra şarj olmayı durduracaktır.

Watch GT 3 için tema indirebilir miyim?

Cihazınızdan sağlık uygulamasına giriş yaparak Cihazlar , Saat kadranları bölümünden saat kadranlarını indirim kullanabilirsiniz. Ayrıca Temalar uygulaması üzerinden saatiniz için uygun olan temayı indirerek kullanabilirsiniz.

HUAWEI Watch GT 3 ile telefon görüşmesi yapabilir miyim?

HUAWEI Watch GT 3 Elite 46mm akıllı saat ile telefon görüşmesi yapabilir ve gelen aramaları yanıtlayabilirsiniz.

HUAWEI Watch GT 3 iphone ile uyumlu mu?

HUAWEI Watch GT 3 cihazımız IOS 9.0 ve üzeri cihazlar ile uyumludur.

Huawei Watch GT 3 su geçiriyor mu?

Ferdi ürünler arasındaki gerçek ölçümler değişebilir. Tüm özellikler gerçek ürüne tabidir. AMOLED dokunmatik ekran, kaydırma ve dokunma hareketlerini destekler. *5 ATM dereceli suya uygun cihazlar, ISO standardı 22810:2010 kapsamında 50 metre su geçirmezlik derecesine sahiptir.

Huawei Watch GT 3 her telefona uyumlu mu?

Watch GT 3 SE'yi başta da söylediğimiz gibi hem Android hem iOS işletim sistemli telefonlarla eşleştirebiliyorsunuz. Eşleştirmek için kullanacağınız Huawei Sağlık uygulamasını Android tarafında AppGallery'den ve Google Play Store'dan indirebilirsiniz.

Huawei Watch GT 3 sesli görüşme var mı?

Şık ve kullanışlı Huawei Watch GT 3 akıllı saat modelinde kusursuz şekilde çalışan pek çok özellik gibi sesli görüşme özelliği de yer almaktadır.

Huawei Watch GT 3 ile neler yapılabilir?

Bu saat size sadece telefonunuza gelen bildirimleri göstermek, telefon aramalarınıza cevap vermenizi sağlamak, navigasyondur, egzersiz takibidir gibi yetenekleri paylaşmak değil, aynı zamanda 7x24 sağlık asistanınız olmak üzere de tasarlanmış bir model. Watch GT 3, yapay zekalı nabız izleme özelliğine sahip.







