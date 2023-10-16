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Android 14 güncellemesi, Xiaomi modellerine yeni yenilikleri getiriyor

Xiaomi, 4 Ekim 2023 tarihinde Google tarafından yayınlanan Android 14 işletim sisteminin güncellemesini dağıtmaya başladı. İlk olarak Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 ve Xiaomi 12T modelleri için kararlı güncelleme yayınlandı. Peki Xiaomi android 14 ne zaman gelecek? Xiaomi Android 14 güncellemesi alacak modeller hangileri?

10:25 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Xiaomi Android 14 güncellemesi alacak modeller

Xiaomi Android 14 güncellemesi alacak modeller

Google, 4 Ekim’de gerçekleştirdiği etkinlikte heyecanla beklenen Android 14‘ü açıkladı.
, Android 14’ü güncellemesi için dağıtım çalışmalarına başlayan ilk akıllı telefon üreticilerinden biri oldu. İşte Xiaomiui’nin son raporuna göre Android 14 alacak Xiaomi modelleri;

Android 14 güncellemesi alan üç Xiaomi modeli

Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 12T modelleri için yeni sürümü yayınladı. Çok yakında diğer uyumlu cihazlar için de benzer bir kararın alınması bekleniyor.

Android 14 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri

Xiaomi Android 14 güncellemesi alacak modeller

Xiaomi'nin resmi açıklamasına göre, Android 14 güncellemesi alacak diğer modeller şunlardır:

  1. Xiaomi 14 Ultra
  2. Xiaomi 14 Pro
  3. Xiaomi 14
  4. Xiaomi 13 Ultra
  5. Xiaomi 13 Pro
  6. Xiaomi 13T Pro
  7. Xiaomi 13T
  8. Xiaomi 13
  9. Xiaomi 13 Lite
  10. Xiaomi 12
  11. Xiaomi 12 Pro
  12. Xiaomi 12S Ultra
  13. Xiaomi 12S
  14. Xiaomi 12S Pro
  15. Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
  16. Xiaomi 12 Lite
  17. Xiaomi 12T
  18. Xiaomi 12T Pro
  19. Xiaomi 11T
  20. Xiaomi 11T Pro
  21. Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  22. Xiaomi 11 Lite 5G NE
  23. Xiaomi Mi 11 LE
  24. Xiaomi Mi 11
  25. Xiaomi Mi 11 Ultra
  26. Xiaomi Mi 11 Pro
  27. Xiaomi MIX 4
  28. Xiaomi MIX FOLD
  29. Xiaomi MIX FOLD 2
  30. Xiaomi MIX FOLD 3
  31. Xiaomi CIVI 1S
  32. Xiaomi CIVI 2
  33. Xiaomi CIVI 3
  34. Xiaomi CIVI 4
  35. Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
  36. Xiaomi Pad 6
  37. Xiaomi Pad 6 Pro
  38. Xiaomi Pad 6 Max

Android 14 güncellemesi hangi yeni özellikleri getiriyor?

Android 14 ile kullanıcılara cihazlarını daha fazla özelleştirme imkanı sunuluyor. Yeni güncellemeyle beraber kullanıcılar artık özel kilit ekranı widgetları ayarlayarak favori uygulamalarına ve işlevlerine hızlı bir şekilde erişim sağlayabilecek.

Yeni tasarım:
Android 14, daha modern ve minimal bir tasarıma sahip. Yeni tasarım, daha büyük yazı tipleri, daha temiz bir arayüz ve daha fazla özelleştirme seçeneği sunuyor.Daha iyi performans: Android 14, performansı iyileştirmek için yeni bir çekirdek ve yeni bir Android Runtime (ART) kullanıyor. Bu, uygulamaların daha hızlı açılmasını ve daha hızlı çalışmasını sağlıyor.
Daha uzun pil ömrü
: Android 14, pil ömrünü iyileştirmek için yeni güç tasarrufu özellikleri sunuyor. Bu özellikler, arka planda çalışan uygulamaları yönetmeye ve ekran parlaklığını azaltmaya yardımcı oluyor.
Yeni güvenlik özellikleri
: Android 14, güvenlik özelliklerini iyileştirmek için yeni bir güvenlik çekirdeği ve yeni güvenlik özellikleri sunuyor. Bu özellikler, cihazları daha güvenli hale getirmeye yardımcı oluyor.
Yeni uygulamalar ve özellikler
: Android 14, yeni uygulamalar ve özellikler sunuyor. Bu özellikler arasında, Health Connect uygulaması, yapay zeka destekli duvar kağıtları ve gelişmiş PIN özelliği yer alıyor.
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