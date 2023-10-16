Yeni tasarım:

Android 14, daha modern ve minimal bir tasarıma sahip. Yeni tasarım, daha büyük yazı tipleri, daha temiz bir arayüz ve daha fazla özelleştirme seçeneği sunuyor.Daha iyi performans: Android 14, performansı iyileştirmek için yeni bir çekirdek ve yeni bir Android Runtime (ART) kullanıyor. Bu, uygulamaların daha hızlı açılmasını ve daha hızlı çalışmasını sağlıyor.