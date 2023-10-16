Xiaomi Android 14 güncellemesi alacak modeller
Android 14 güncellemesi alan üç Xiaomi modeli
Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 12T modelleri için yeni sürümü yayınladı. Çok yakında diğer uyumlu cihazlar için de benzer bir kararın alınması bekleniyor.
Xiaomi Android 14 güncellemesi alacak modeller
Xiaomi'nin resmi açıklamasına göre, Android 14 güncellemesi alacak diğer modeller şunlardır:
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi Mi 11 LE
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi MIX 4
- Xiaomi MIX FOLD
- Xiaomi MIX FOLD 2
- Xiaomi MIX FOLD 3
- Xiaomi CIVI 1S
- Xiaomi CIVI 2
- Xiaomi CIVI 3
- Xiaomi CIVI 4
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
- Xiaomi Pad 6
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max
Android 14 güncellemesi hangi yeni özellikleri getiriyor?
Android 14 ile kullanıcılara cihazlarını daha fazla özelleştirme imkanı sunuluyor. Yeni güncellemeyle beraber kullanıcılar artık özel kilit ekranı widgetları ayarlayarak favori uygulamalarına ve işlevlerine hızlı bir şekilde erişim sağlayabilecek.