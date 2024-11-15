ABB ve İBB'nin özellikle birtakım organizasyonlarıyla ilgili inceleme başlatıldı, İçişleri Bakanılığı müfettişler gönderildi ve incelemeler yapılıyor. Özellikle hem Sayıştay hem de İçişleri Bakanlığı'nın denetimine tabiidirler. Burada denetimden çekinmeye gerek yok. Ancak eksiğiniz varsa telaşlanırsınız. Yargıyla ilgili cümleler kurarken haddi aşmamak gerekir. Yargı bağımsız ve tarafsızdır, kimseden talimat almaz. İhtilal dönemlerinde böyle bir yargı yoktu gibi bir şey söylemek haddi tamamen aşmaktır. 27 Mayıs, 28 Şubat yargısı ile kıyaslıyor ve o kadar dibe düşmemiştik diyor. Bu 27 Mayıs yargısını özlemektir. Yargı kimsenin arka bahçesi değildir. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakarettir.