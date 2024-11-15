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Bakan Tunç yargıda 10. paket düzenlemesinin ilk aşamalarını paylaştı: Ciddi cezalar geliyor

Bakan Tunç yargıda 10. paket düzenlemesinin ilk aşamalarını paylaştı: Ciddi cezalar geliyor

11:5315/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Yılmaz Tunç
Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir'de yargıdaki son düzenlemelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç yargıda 10. paketin hazırlıklarının ilk aşamasını paylaştı. Bakan Tunç sosyal medyada hakaret suçunun giderek arttığını belirterek "Toplumu suçtan korumak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Cezasızlık algısı ile ilgili ciddi çalışmalarımız var" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir'de 9. Yargı Paketi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç'un açıklamalarında satırbaşları şöyle...

CEZASIZLIK ALGISI İLE İLGİLİ CİDDİ ÇALIŞMALARIMIZ VAR

Sosyal medyada hakaret suçunun giderek arttı. Hakarete ciddi caydırıcı cezalar geliyor. Toplumu suçtan korumak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Cezasızlık algısı ile ilgili ciddi çalışmalarımız var.

İSTANBUL VE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE AÇILAN SORUŞTURMA

ABB ve İBB'nin özellikle birtakım organizasyonlarıyla ilgili inceleme başlatıldı, İçişleri Bakanılığı müfettişler gönderildi ve incelemeler yapılıyor. Özellikle hem Sayıştay hem de İçişleri Bakanlığı'nın denetimine tabiidirler. Burada denetimden çekinmeye gerek yok. Ancak eksiğiniz varsa telaşlanırsınız. Yargıyla ilgili cümleler kurarken haddi aşmamak gerekir. Yargı bağımsız ve tarafsızdır, kimseden talimat almaz. İhtilal dönemlerinde böyle bir yargı yoktu gibi bir şey söylemek haddi tamamen aşmaktır. 27 Mayıs, 28 Şubat yargısı ile kıyaslıyor ve o kadar dibe düşmemiştik diyor. Bu 27 Mayıs yargısını özlemektir. Yargı kimsenin arka bahçesi değildir. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakarettir.

"İstinaf ve temyiz süreçleriyle ilgili düzenlemeler yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev alan uzmanlardan, çocuklara yönelik suçlara ilişkin destek alındı.

Hakaret suçları konusunda ciddi bir caydırıcılık olacak.

Noterlik hizmetleri daha etkin hale getirilecek.

Noterlerin hafta sonu çalışmasına imkan tanınacak.

Toplumu suçtan korumak için ne gerekiyorsa yapma gayretindeyiz.


#yılmaz tunç
#adalet bakanlığı
#yargı paketi
#10. yargı paketi

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