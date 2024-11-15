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Adalet Bakanı Tunç’tan flaş açıklamalar: Sosyal medyada her önüne gelene hakaret edenler yandı

Adalet Bakanı Tunç’tan flaş açıklamalar: Sosyal medyada her önüne gelene hakaret edenler yandı

Pınar Görgü
11:2315/11/2024, Cuma
G: 15/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Sosyal medyada hakaret suçu giderek arttı. Hakarete ciddi caydırıcı cezalar geliyor. Toplumu suçtan korumak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Cezasızlık algısı ile ilgili ciddi çalışmalarımız var" dedi. CHP'li Belediyelere konser giderleri nedeniyle açılan soruşturmayla ilgili de açıklama yapan Tunç, "Denetimden çekinmeye gerek yok. Eksiğiniz varsa telaşlanırsınız. Yargıyla ilgili konuşurken haddi aşmamak gerek" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.


Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"İstinaf ve temyiz süreçleriyle ilgili düzenlemeler yapıldı.


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev alan uzmanlardan, çocuklara yönelik suçlara ilişkin destek alındı.


Hakaret suçları konusunda ciddi bir caydırıcılık olacak.


Noterlik hizmetleri daha etkin hale getirilecek.


Noterlerin hafta sonu çalışmasına imkan tanınacak.


Toplumu suçtan korumak için ne gerekiyorsa yapma gayretindeyiz.


Sosyal medyada hakaret suçunun giderek arttı. Hakarete ciddi caydırıcı cezalar geliyor. Toplumu suçtan korumak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Cezasızlık algısı ile ilgili ciddi çalışmalarımız var.


İBB ve ABB'ye konser soruşturması: Yargı kimseden talimat almaz

ABB ve İBB'nin bir takım organizasyonuna inceleme başlatıldı. İçişleri müfettiş gönderdi. Belediyelerin denetimi söz konusu. Hem Sayıştay hem içişleri denetimine tabiiler. Denetimden çekinmeye gerek yok. Burada bir eksiğiniz yoksa cevap verirseniz zaten telaşa gerek yok. Bir suçluluk telaşına gerek yok. Yargı ile cümle kurarken haddi aşmamak gerek. Yargı kimseden talimat almaz.


Yargı şeklinde değerlendirmek şuursuzluktur. Yargı ile ilgili söz sarf ederken dikkatli olmak lazım. Yargı kimsenin arka bahçesi değildir.



#Adalet Bakanlığı
#Yılmaz Tunç
#yargı paketi

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