Adalet Bakanı Tunç’tan flaş açıklamalar: Sosyal medyada her önüne gelene hakaret edenler yandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.
"İstinaf ve temyiz süreçleriyle ilgili düzenlemeler yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev alan uzmanlardan, çocuklara yönelik suçlara ilişkin destek alındı.
Hakaret suçları konusunda ciddi bir caydırıcılık olacak.
Noterlik hizmetleri daha etkin hale getirilecek.
Noterlerin hafta sonu çalışmasına imkan tanınacak.
Toplumu suçtan korumak için ne gerekiyorsa yapma gayretindeyiz.
Sosyal medyada hakaret suçunun giderek arttı. Hakarete ciddi caydırıcı cezalar geliyor. Toplumu suçtan korumak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Cezasızlık algısı ile ilgili ciddi çalışmalarımız var.
ABB ve İBB'nin bir takım organizasyonuna inceleme başlatıldı. İçişleri müfettiş gönderdi. Belediyelerin denetimi söz konusu. Hem Sayıştay hem içişleri denetimine tabiiler. Denetimden çekinmeye gerek yok. Burada bir eksiğiniz yoksa cevap verirseniz zaten telaşa gerek yok. Bir suçluluk telaşına gerek yok. Yargı ile cümle kurarken haddi aşmamak gerek. Yargı kimseden talimat almaz.
Yargı şeklinde değerlendirmek şuursuzluktur. Yargı ile ilgili söz sarf ederken dikkatli olmak lazım. Yargı kimsenin arka bahçesi değildir.