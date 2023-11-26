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İzmir’de yarın okullar tatil mi? Gözler MEB ve Valilik son dakika açıklamalarına çevrildi

İzmir’de kuvvetli fırtına sağanak yağış sonrası "Yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji ardı ardına uyarılarda bulunurken, gözler MEB ve Valilikler tarafından gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. 27 Kasım Pazartesi İzmir’de okullar tatil edildi? Yarın okullar tatil olacak mı? İşte konu hakkında son gelişmeler...

16:54 - 26/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
İzmir'de yarın okullar tatil mi?

İzmir'de yarın okullar tatil mi?

'de fırtına ve yağış il genelinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kuvvetli fırtınadan dolayı İzmir’in bazı ilçelerinde denizde taşkınlar meydana geldi. Olumsuz hava koşullarının ardından İzmir'de okulların tatil olup olmayacağı öğrenci ve veliler tarafından merak konusu. Peki yarın İzmir'de okullar tatil mi, 27 Kasım'da İzmir'de okullar tatil olacak mı? İşte
27 Kasım Pazartesi İzmir'de okullarda tatile ilişkin son durum...

YARIN İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

İzmir'de okulların tatil durumu, veli ve öğrencilerin gündeminde yer alyor. İzmir'de etkisini gösteren olumsuz hava koşullarına karşı AFAD fırtına uyarısında bulunurken şiddetli yağışın ardından Konak ilçesi Alsancak semti ile Karşıyaka'nın Mavişehir ve Yalı mahallelerinde deniz taştı.

Çok sayıdı ev ve işyerini su basarken gözler "27 Kasım yarın İzmir'de okullar tatil mi, okul var mı ve tatil olacak mı?" sorusunun yanıtına çevrildi. 27 Kasım yarın İzmir'de okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. 27 Kasım Pazartesi okulların durumu için İzmir Valiliği'nden gelecek son dakika açıklaması bekleniyor.


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