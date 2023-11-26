İzmir'de yarın okullar tatil mi?
YARIN İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?
İzmir'de okulların tatil durumu, veli ve öğrencilerin gündeminde yer alyor. İzmir'de etkisini gösteren olumsuz hava koşullarına karşı AFAD fırtına uyarısında bulunurken şiddetli yağışın ardından Konak ilçesi Alsancak semti ile Karşıyaka'nın Mavişehir ve Yalı mahallelerinde deniz taştı.
Çok sayıdı ev ve işyerini su basarken gözler "27 Kasım yarın İzmir'de okullar tatil mi, okul var mı ve tatil olacak mı?" sorusunun yanıtına çevrildi. 27 Kasım yarın İzmir'de okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. 27 Kasım Pazartesi okulların durumu için İzmir Valiliği'nden gelecek son dakika açıklaması bekleniyor.