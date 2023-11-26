'de fırtına ve yağış il genelinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kuvvetli fırtınadan dolayı İzmir’in bazı ilçelerinde denizde taşkınlar meydana geldi. Olumsuz hava koşullarının ardından İzmir'de okulların tatil olup olmayacağı öğrenci ve veliler tarafından merak konusu. Peki yarın İzmir'de okullar tatil mi, 27 Kasım'da İzmir'de okullar tatil olacak mı? İşte

27 Kasım Pazartesi İzmir'de okullarda tatile ilişkin son durum...