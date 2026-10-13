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Ali Saydam
Zurnanın zırt dediği yer…

Zurnanın zırt dediği yer…

Ali Saydam
Ali SaydamYeni Şafak Gazete Yazarı
04:00, 13/10/2026, Salı • Yeni Şafak Haber Merkezi
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Zurnanın zırt dediği yer…
Ülkelerin marka ve itibar durumlarını gösteren ‘Yumuşak Güç Endeksi’ her yıl
Brand Finance
 tarafından açıklanır.
2026 Raporu
’na göre 193 ülkenin arasında Türkiye bir önceki yıla göre bir basamak yükselerek 25. sıraya çıkmış.
Endeks, 150 binin üzerinde kişi ve uzmanın katılımıyla, iki bölümden oluşuyor. Birinci
%50
’lik kesimde;
Aşinalık
%10,
İtibar
%10 ve
Etki
%30 oranında dikkate alınıyor. Diğer
%50
’de ise
İş
ve
Ticaret
,
Yönetişim
,
Uluslararası İlişkiler
,
Kültür
ve
Miras
,
Medya
,
Eğitim-Bilim
,
İnsanlar-Değerler
ile
Sürdürülebilir Gelecek
 başlıkları bulunuyor.
Sert Güç (ekonomi) kulvarında Türkiye, Yumuşak Güç’ten çok daha başarılı bir noktada ve
OECD
ülkeleri arasında
3
’üncü,
G20
 ülkeleri sıralamasında ise
5
’inci.

İşte zurnanın zırt dediği yer…

Yumuşak Güç Endeksi ile Sert Güç’ün en önemli ayağı olan büyüme rakamı arasında tam 20 basamaklık bir fark var… Bu farkın kapatılması önemli.

Bugün Türkiye Yumuşak Güç konusunda;
Fon kriziyle
; UEFA’nın radarına giren
Hakemler skandalıyla
; gözaltındaki belediye başkanları ve yöneticilerinin dava süreçlerinde
sonuçların gecikmesiyle
; AK Parti’ye intisap eden bazı siyasiler için muhalefetçe “Menfaatleri icabı AK Parti’ye geçtiler”
tezviratıyla
hayli hasar görmüş durumda.

Türkiye’nin 25. sıraya yükselmesi şüphesiz takdire şayandır; ancak ülkenin gerçek potansiyeli bu kulvarda en azından ilk 10’a yerleşmeyi hak ediyor.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın bir ilişki ve iletişim ustası olduğu ve tüm süreçlerde iletişim boyutunu gerektiği gibi yönettiği tartışılmaz. Aynı şeyi AK Parti kadroları için söylemek ne kadar mümkün, bu sorunun yanıtını en iyi AK Parti kadroları verecektir. Tüm iletişim yükünü ve sorumluluğunu Cumhurbaşkanı’nın omuzlarına bırakmış ve kenara çekilmiş gibi duranların sayısı hiç de az değil.


Afife’yi kaçırmayın!..

Cumartesi akşamı AKM’nin Türk Telekom Opera Salonu’nda muhteşem bir gösteriye tanık olduk... Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’ndan refikimiz Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı
Gökhan Yazgı
Bey, tüm Kurul üyelerini Devlet Opera ve Balesi’nin hazırlayıp sunduğu
Afife
balesinin prömiyerine davet etti.
Bertolt Brecht diyor ki: “Sanatların bir tek amacı vardır: Sanatların en yücesine, ‘
Yaşama Sanatı
’na hizmet etmek…” Eğer bir sanat eserinin üzerinizde bıraktığı izlenim ve etkiyle, bu dünyada daha huzurlu ve mutlu yaşamanıza, dünyayı, insanları, olguları, yakın çevrenizdeki insanları ve nihayet kendinizi daha derinlikli ve doğru ‘okumanıza’ (izlemenize değil) hizmet ettiğini hissediyorsanız, o sanat eseri ‘muhteşemdir… Afife Balesi’nde olduğu gibi…

Afife ile buluşmadan önce Devlet Opera ve Balesi’nin oyunla ilgili hazırladığı kitapçığı mutlaka okuyun.

Sanat eserleri insanın duygularının, aklının, toplumun kültür ve değerleriyle biteviye çeliştiği dramlarla dolu değil mi?
Afife Jale
 de genç yaşta karşılaştığı bu temel çelişkiyi çözemediği için perişan olmuş, hayat onu oradan oraya acımasızca savurmuş…
Afife balesine hayat veren kadronun uyumu sahneye mükemmel yansımış. Libretto (temel metin) ve koreografiye imza atan
Beyhan Murphy
, müzikleri besteleyen
Turgay Erdener
 (O nasıl bir kanun parçasıdır…), orkestrayla harikalar yaratan Şef
İbrahim Yazıcı
, dekorda
Efter Tunç
, kostümde
Bahar Korçan
, ışıkta
Cem Yılmazer
, video tasarımda
Aisha Hajiyeva
 nasıl bir uyum yakalamışlar, gidin görün …
O uyumu sahneye taşıyan hepsi birbirinden başarılı 5 balerin vardı. Biri (
İlke Kodal
) 4 Afife’nin bileşkesini, diğer dördü ise (
Berin Günay, Gizem Atik Tuncay, Deniz Kılınç Tunçeli, Berfu Elmas
) Afife’nin 4 dramatik dönemini betimliyorlardı…

Birinci derecede karakterlere can veren süper sanatçıların yanı sıra Devlet Opera ve Balesi kadrosunun sanki tamamının yer aldığı izlemini yaratan, gösteriye görkem katan dansçılar… Hepsini kutluyorum…

Şükranlarımızı sunmamız gereken 4 belirleyici isim daha var. Tabiî en başta gerçek ve etkili, hedef kitlede anında karşılık bulan bir ‘
Millî Kültür
’ anlayışının hayatiyet kazanmasının önünü açan
Kültür ve Turizm Bakanı M. Nuri Ersoy
, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni V.
Barış Salcan
, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü - Sanat Yönetmeni
Caner Akgün
 ve Bale Başkoreografı
Ayşem Sunal Savaşkurt

Bu kadar mı abartılacak bir olay Afife?.. Evet... Eğer “Devletin temeli (millî) kültür” ise biz de devletin temelinden söz ediyoruz… Hani yıllardır dinamitlenmeye çalışılan o ‘mana’ anlayışının temelinden… Bir millet için ‘varoluş nedeni’ni yaşatan temelden söz ediyoruz.

Pazar günü vefatının 17’nci yılında andığımız
Halit Refiğ
 üstadın mezar taşında şu söz yazılı: “Ben aşkı Doğu’da tanıdım, Batı’da ölümü gördüm.”
Bu söz, 17. yüzyılda yaşamış Kütahyalı mutasavvıf ve şair
Sun’ullah Gaybî
’nin ünlü kasidesindeki şu ifade ile ne kadar da örtüşüyor: “Akl ile Hakk’a erilmez, aşkdır mürşid olan; Aşkı mürşid tutmayanlar gelmesin bu meclise”…
Afife balesi,
Yerlilik
ve
Millîlik
arasındaki farkın tartışıldığı şu günlerde millîlik adına başarılı bir örnek olarak temayüz edecektir… Bu nedenle de olayın kahramanları her türden tezvirata hazır olsunlar… Bizden uyarması…

Yapay zekâ ile dans

Yapay zekâ (YZ) hesap makinesi ya da herhangi bir enstrüman gibi sadece araç. Onu kullanan insanın ruhunu, duygu ve düşüncelerini ya gökyüzüne taşır ya da yerin dibine sokar. Özünde tekâmül etmiş ruh olan bir üretim, hangi aracı kullanırsa kullansın makbulümüzdür.

Türkiye İhracatçılar Meclisi de şu soruyu sormuş: “Teknoloji hazır. Peki biz hazır mıyız?”
15-17 Ekim
’de
Haliç Kongre Merkezi
’nde
Türkiye İnovasyon Haftası
 düzenlenecekmiş.

YZ, içerik üretme ve karmaşık sistemleri yönetme biçiminin radikal olarak dönüşmesi yolunda kullanılabilecek bir araç olarak ortaya çıkmıştır.

Ancak her şeyi belirleyecek olan, insanın ruhsal tekâmül düzeyidir.

Tam da bu yüzden, önümüzdeki dönemin en kritik kavramı “Humanity 6.0”ın bu haftada tartışmaya açılması son derece önemlidir.

Başlıklar :Ekonomimarkaitibar
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