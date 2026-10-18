Kimlerin ortalamasıyız?

Muhitlerin bir kısmı boşaldı. Bir kısmına da eskisi kadar uğranmıyor.

Akşamları vaktini sohbet halkasında değil, ekran karşısında geçiren bir nesil var ve ekranlarımızdaki o “beş kişiyi” artık yalnızca biz seçmiyoruz. Bizi akışta tutmak isteyen algoritmalar grupluyor herkesi, hepimizi. Şöyle ki,

bir yıl önce “Ben bu saçma videoyu neden izledim ki?” diye soruyorduk,

şimdi sırada ne var diye merak eder olduk.