Anasayfa
Yazarlar
Ömer Lekesiz
Hayati Hökelekli Hoca’ya vefa

Hayati Hökelekli Hoca’ya vefa

Ömer Lekesiz
Ömer LekesizYeni Şafak Gazete Yazarı
04:00, 24/10/2026, Cumartesi • Yeni Şafak Haber Merkezi
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Hayati Hökelekli Hoca’ya vefa

İnsan, inandığı için mi yaşadığı dünyaya anlam verir, yoksa yaşadığı dünyayı anlamlandırırken mi inancının farkına varır?

Bu sorunun tek bir cevabı olmayabilir. Zira insan yalnız aklıyla düşünen, iradesiyle karar veren, duygularıyla yaşayan bir varlık değildir. Aynı zamanda inanan, şüphe eden, kaygı duyan, korkan, ümit eden; sevinci ve kederiyle kendi varlığının manasını arayan bir varlıktır.

Hayati Hökelekli Hoca’nın ilmî hayatına baktığımda, onun bu insanı anlamaya çalıştığını görüyorum.

“Din Psikolojisi” denildiğinde ilk akla gelen, dinin insan üzerindeki psikolojik tesirlerinin araştırılmasıdır ve burada din ile ona muhatap olan, onu yaşayan ve onunla kendi hayatını anlamlandıran insandır.

Hökelekli Hoca’nın ilim yolculuğunu bu noktadan okumak gerektiğini düşünmekle birlikte, onun yarım asra baliğ olan mesaisini yalnız akademik unvanlarla anlatmanın, onun ilim hayatındaki asıl sürekliliği gözden kaçırmak olacağını sanıyorum.

Çünkü Hökelekli Hoca’nın çalışmalarında insan, çocukluğundan ihtiyarlığına kadar aynı bütünlük içinde yer alır. Çocuk ve gencin dinî gelişimi, ailede değerlerin kazanılması, dinî iletişim, ahlâk eğitimi, ölüm ve ölüm ötesi psikolojisi... Bütün bu süreçlerde değişen yalnız insanın yaşı değil, kendisiyle, başkalarıyla ve Rabbiyle kurduğu ilişkinin toplamıdır ve Hökelekli Hoca’nın ilmî gayretini kıymetli kılan hususlardan biri, kanaatimce, din psikolojisini insan hayatının bu bütünlüğü içinde ele almasıdır.

Nitekim ilk çalışmalarında gençlerin dinî gelişimine yönelirken sonraki araştırmalarında ölüm psikolojisine, aileye, ahlâka ve değerler eğitimine ağırlık vermesi, bir konudan diğerine geçmekten çok aynı meselenin farklı cephelerini araştırması olarak okunabilir.

Burada üzerinde durulması gereken bir başka husus daha var: Din Psikolojisi, modern Batı bilim geleneğinde gelişmiş bir araştırma alanıdır. Dolayısıyla onun kavramlarını, yöntemlerini ve araştırma sonuçlarını bilmeyi gerekir. Fakat bu bilme, insanı kendi inanç ve kültüründen bağımsız, her yerde aynı şekilde davranan soyut bir varlık saymayı gerektirmez. Çünkü psikolojinin bilimsel yöntemlerinden yararlanmak başka, bu yöntemlerle elde edilen her sonucu kültürler üstü ve değişmez bir hakikat saymak başkadır. İnsanı araştırırken onun ait olduğu inanç dünyasını, dilini, kültürünü ve değerlerini de dikkate almak gerekir.

Bu yaklaşımın din psikolojisi bakımından olduğu kadar İslâm düşüncesi bakımından da önemli olduğunu düşünüyorum. Zira insanı yalnız davranışlarından ibaret saymak, onun davranışlarına mana veren niyetini, inancını ve iç dünyasını ihmal etme tehlikesini taşır.

Öte yandan yalnız iç dünyaya yönelip insanın davranışlarını ve içinde yaşadığı toplumsal şartları görmezden gelmek de başka bir eksikliktir. Zira insanı anlamak, onun görünen davranışlarıyla görünmeyen mana dünyasını birlikte dikkate almayı gerektirir.

Bunlardan bakıldığında Hökelekli Hoca’nın Din Psikolojisi sahasındaki hizmeti kitaplarıyla sınırlandırılmamalıdır. Çünkü hocalık, yalnız bildiğini öğretmek değildir. Talebesine soru sormayı, araştırmayı ve gerektiğinde kendi hükmünü yeniden gözden geçirmeyi de öğretmektir. Dolayısıyla Hökelekli Hoca’nın din psikolojisinden değerler eğitimine uzanan çalışmalarını bu minvalde okumak gerektiğine inanıyorum.

Zira değerler yalnız öğretilerek değil, yaşanarak da kazanılır. Bir çocuğa doğruluğu anlatmakla onun doğruluğun yaşandığı bir çevrede yetişmesi aynı şey değildir. Merhameti tarif etmekle merhametli davranmak da öyle. Bu bakımdan Hökelekli Hoca’nın bakışıyla değerler eğitimi, bilginin davranışa, davranışın ahlâka dönüşmesi meselesidir.

Bunlara bağlı olarak Hökelekli Hoca’nın ilim hayatına vefa göstermek, yalnız kitaplarını ve akademik hizmetlerini hatırlamakla da sınırlı kalmamalı; insanın dinî tecrübesini kendi şartları içinde anlamaya, inanç ile davranış arasındaki ilişkiyi araştırmaya, değerlerin insan şahsiyetindeki yerini kavramaya yönelik ilmî gayretinin hakkı da teslim edilmelidir. Zira o, bize yeni cevaplar vermekten önce eski sorularımızı daha doğru sormayı da öğretir.

Son tahlilde Hökelekli Hoca’nın ilim hayatından benim çıkardığım ders şu yöndedir: Doğru sorular ve isabetli cevaplarla insanı anlamadan onun inancının hayattaki tezahürlerini anlayamayız. Bunu anlamadan da insanın sevinçlerini, korkularını, umutlarını, ahlâkî tercihlerini ve varoluşuna verdiği manayı bütünüyle kavrayamayız.

O halde vefayı vedaya bırakmadan söyleyelim:

Allah Hayati Hökelekli Hocamıza sıhhat ve afiyet içinde hayırlı, bereketli ömürler versin. Din Psikolojisi alanında verdiği emeği, yazdığı eserleri ve yetiştirdiği talebeleri kendisi için sadaka-i câriye eylesin.

Hürmet ve muhabbetle ellerinden öpüyorum.

Başlıklar :Hayati HökelekliAktüelhayatÖmer Lekesiz
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026