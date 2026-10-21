Anasayfa
Yazarlar
Yaşar Süngü
Sadece bir tankın değil, Türkiye’nin hikayesi bu

Sadece bir tankın değil, Türkiye’nin hikayesi bu

Yaşar Süngü
Yaşar SüngüYeni Şafak Gazete Yazarı
04:00, 21/10/2026, Çarşamba • Yeni Şafak Haber Merkezi
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sadece bir tankın değil, Türkiye’nin hikayesi bu

İlk prototiplerin üretilmesinin ardından, seri üretim fazına geçileceği sırada ana müttefikler olarak görülen Almanya ve ABD projeye fiilen engel koydu. Türkiye’nin sınır ötesi operasyonları ve bağımsız dış politika hamleleri gerekçe gösterilerek, tankın kalbi sayılan motor ve transmisyon (güç grubu) sistemlerinin verilmesi reddedildi ya da süreç diplomatik oyalama taktikleriyle çıkmaza sokuldu.

**

Bu sadece Almanya ve ABD ile aramızdaki ticari bir anlaşmazlık değildi.

Türkiye’nin kendi ana muharebe tankını üretmesini fiilen en az 6 yıl geciktirmeyi amaçlayan Almanya ve ABD’nin stratejik hamlesiydi.

İhale sürecinin başında Alman savunma devi Rheinmetall ile Ankara merkezli kurulan ortak şirket (RBSS) suni olarak çıkarılan diplomatik krizler ve Alman hükümetinin onay vermemesi nedeniyle işlevsiz kaldı ve tasfiye edildi.

**

Batılı firmalar ülkelerin siyasi baskıları sebebiyle Türkiye’den çekildi.

Proje diplomatik olarak izole edilmeye çalışıldı.

Batı’dan gelen ambargo duvarını aşmak adına Türkiye yüzünü Asya’ya çevirdi.

Kardeş ülke Güney Kore ile yürütülen yoğun askeri-diplomatik temaslarsonucunda, Kore’nin kendi ana muharebe tankı K2 Black Panther için geliştirdiği güç grubunun Türkiye’ye entegre edilmesi konusunda anlaşma sağlandı.

Bu iş birliği, Türkiye’ye tamamen yerli ve milli olan BATU motorunugeliştirene kadar nefes aldıracak kritik bir zaman kazandırdı.

Diplomatik pürüzler, iki devlet arasındaki stratejik ortaklık anlaşmalarıyla en üst düzeyde çözüldü.

**

Batı’nın parçaları vermemesi, Türkiye’yi hazır donanım satın alan veya montajlayan bir ülke olmaktan çıkarıp; ambargoya uğraması muhtemel olan bütün kritik alt sistemleri sıfırdan tasarlayan ve üreten bağımsız bir aktör haline getirdi.

Batılı ülkelerin Türkiye’nin önüne koyduğu takozlar, diplomatik şantajlaryerli mühendislik iradesiyle boşa çıkarıldı.

Altay tankının zırhının Güney Kore’den (K2 tankı) doğrudan transfer edildiğialgısı da doğru değil.

Şereflikoçhisar’da test edilen zırh, TSK gereksinimlerine göre tamamen sıfırdan modüler ve yapısal olarak tasarlandı ve yabancı muadillerinden üstün çıktı.

Projenin arkasında binlerce mühendis ve işçinin emeği var.

İlk atış testlerinde yaşanan teknik aksaklıklar (İAVİ değerlerinin tutmaması gibi) Türk mühendislerin üstün sabrı ve gece gündüz çalışmasıyla çözülmüş.

**

Prof. Dr. Murat Yalçıntaş tarafından kaleme alınan ve Türkiye’nin savunma sanayisi projelerinden Altay tankını konu alan kitabın adı “Yeni Altay’ın Bilinmeyen Hikâyesi”.

Turkuvaz Kitap etiketiyle yayımlanan eser, projenin perde arkasında yaşanan gelişmeleri, karşılaşılan zorlukları ve Türkiye’nin milli savunma hamlelerini yazarın kendi gözlemlerine dayanarak anlatan 488 sayfalık bir anlatı/anı kitabı.

Kitap sadece bir tank projesini değil, Türkiye’nin kendi ayakları üzerinde durma iradesini ve savunma sanayiindeki bağımsızlık mücadelesini ele alıyor.

Sahadaki süreçleri, kamuoyunda bilinmeyen detayları ve kritik dönemeçleri aktarıyor

Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, bu eserin tüm gelirini Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV)’na bağışlamış.

**

Murat Yalçıntaş’ı 1990 yılında kurulan MÜSİAD’ın kuruluş öncesi istişare toplantılarından beri tanırım.

İki dönem İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı yapmış, akademisyen kimliğiyle de tanınan bir isim.

2021 ile 2024 arasında BMC’nin CEO’luğunu üstlenmiş.

Halen Oyak Holding CEO’su.

Sağ olsun imzalayarak gönderdiği kitap oldukça hacimli olduğu için okuması uzun sürdü.

Bugün dünya devi olan Aselsan’da 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası ABD ambargosunun ortaya çıkardığı dışa bağımlılığı azaltmak ve milli savunma elektroniği üretmek için kuruldu.

Yani kitapta anlatılan hikâye aslında bir tankın değil, Türkiye’nin hikayesi.

**

Dışa bağımlılığı bitirmek adına başlatılan yerli motor projesi ve fabrika kabul testlerinin perde arkası kitapta geniş yer tutuyor.

Konu sadece “motor tedariki” değil, kendi ordusunun ihtiyacına göre bağımsız donanım tasarlayabilme kabiliyeti.

Arifiye Tank Palet Fabrikası’ndaki üretim süreçleri ve Kore’den sağlanan başlangıç altyapı verileri Türk firmaları tarafından yerlileştiriliyor.

Kitap, tüm bu süreçleri bir “millet meselesi” ve gelecek nesil yöneticilere kaynaklık edecek “savunma sanayisi ders” kitabı gibi.

Yalçıntaş kitabında kendi hayatından birtakım kesitler de paylaşmış.

Başarıyı nasıl tanımladığını anlatırken, “bir insanın gerçek başarısı, öldükten sonra arkasından söylenenlerle ölçülür” diyor.

Aslında en iyi ders bu.

Başlıklar :savunma sanayialtay tankıYaşar Süngü
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026