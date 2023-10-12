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MEB okullarda yazılı sınavların nasıl yapılacağına ilişkin örnek soru kitapçığı yayınladı

Millî Eğitim Bakanlığı, 9 Eylül 2023'te yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre gerçekleştirilecek yazılı sınavlar öncesinde örnek konu soru dağılım tablolarını hazırlayıp, geçtiğimiz günlerde okullara duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), resmi ve özel ortaokul ile liselerde okul genelinde yapılacak yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları yayımlandı. Ortaokul ve liselerde yazılı sınavlar nasıl yapılacak? İşte MEB Türkçe, Matematik, Fen, İnkılap, İngilizce 1. dönem 1. yazılı sınavı için örnek soru kitapçıkları...

15:12 . 12/10/2023 الخميس
Yeni Şafak
Yazılı sınav soruları

Yazılı sınav soruları

Yürürlüğe 9 Eylül 2023'te giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilecek yazılı sınavlar öncesinde örnek konu soru dağılım tabloları hazırlanıp okullara duyurulmuştu.

YAZILI SINAVLAR İÇİN ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI

Bakanlığın internet sitesinden bu kez okullarda öğretmenler tarafından uygulanacak ortak yazılı sınav ve birden fazla şubede okutulmadığı için ortak yapılamayacak sınavlara yönelik daha önce yayımlanan konu soru dağılım tablolarına uygun örnek soru kitapçıkları ve açıklamalar yayımlandı.

Buna göre, sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tabloları uyarınca söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun sınav sorularını hazırlayacaklar.

Yayımlanan örnek soru kitapçıkları öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyor.

Tablo açıklamaları ve örnek soru kitapçıklarına https://odsgm.meb.gov.tr/ sayfasından ulaşılabilecek.



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