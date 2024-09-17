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YDS/2 başvuru tarihleri belli oldu: 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ne zaman?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2024-YDS/2 başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM sınav takvimine göre YDS 2 başvuruları; 17-25 Eylül 2024 tarihleri arasında alınacak. Peki Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) ne zaman?

10:43 - 17/09/2024 Tuesday
Güncelleme: 10:44 - 17/09/2024 Tuesday
Yeni Şafak
ÖSYM YDS başvurusu ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?
ÖSYM YDS başvurusu ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?

2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/2 başvurusu yapılan ÖSYM sınav takviminde açıklandı. İşte 2024-YDS/2 başvuru ve sınav detayları:

YDS/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre YDS 2 başvuruları; 17-25 Eylül 2024 tarihleri arasında alınacak.

2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2), 3 Kasım 2024 tarihinde uygulanacaktır. YDS sınav başvuruları, 17-25 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 17 Eylül 2024 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YDS/2 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

YDS/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yılın ikinci oturumu 3 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM AİS giriş (Aday İşlemleri Sistemi): ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM AİS, ÖSYM'nin adaylara sunduğu Aday İşlemleri Sistemi'nin kısaltmasıdır. ÖSYM aday şifresi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapmak için kullanılan kişisel bir koddur. AİS şifresi, ÖSYM'nin online hizmetlerinden yararlanmak için gerekli olan kişisel bir şifredir. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.

#YDS başvurusu
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#Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
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