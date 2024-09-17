2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/2 başvurusu yapılan ÖSYM sınav takviminde açıklandı. İşte 2024-YDS/2 başvuru ve sınav detayları:
YDS/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre YDS 2 başvuruları; 17-25 Eylül 2024 tarihleri arasında alınacak.
2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2), 3 Kasım 2024 tarihinde uygulanacaktır. YDS sınav başvuruları, 17-25 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 17 Eylül 2024 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YDS/2 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
YDS/2 NE ZAMAN YAPILACAK?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yılın ikinci oturumu 3 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.