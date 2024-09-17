DGS tercihlerinin ne zaman başlayacağı araştırma konusu olmaya devam ediyor. DGS tercih kılavuzunda, adaylar üniversitelerin kontenjanlarını ve taban puanlarını inceleyebilecekler. Boş kontenjanlar ve taban puanlar da bu kılavuzda yer alacak. DGS tercihlerinin genellikle sonuçların açıklanmasından kısa bir süre sonra başladığı biliniyor, bu yüzden gözler şimdi ÖSYM’den gelecek duyuruda. Peki, DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı, dikey geçiş tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...