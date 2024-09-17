2024 DGS tercih süreci, ÖSYM'nin açıklayacağı tercih kılavuzuyla başlayacak. 10 Eylül 2024 tarihinde açıklanan DGS sonuçları sonrasında adaylar, aldıkları puanlara göre üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapmak için tercih yapacaklar. Ancak, DGS tercih tarihleri ve kılavuzu henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM DGS tercih kılavuzu 2024 ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
DGS tercihlerinin ne zaman başlayacağı araştırma konusu olmaya devam ediyor. DGS tercih kılavuzunda, adaylar üniversitelerin kontenjanlarını ve taban puanlarını inceleyebilecekler. Boş kontenjanlar ve taban puanlar da bu kılavuzda yer alacak. DGS tercihlerinin genellikle sonuçların açıklanmasından kısa bir süre sonra başladığı biliniyor, bu yüzden gözler şimdi ÖSYM’den gelecek duyuruda. Peki, DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı, dikey geçiş tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024 DGS tercih süreci öncesi adaylar büyük bir heyecanla bekliyor. 10 Eylül 2024'te açıklanan DGS sonuçlarının ardından, tercih sürecine dair tarihlerin netleşmesi bekleniyor. Şu anda ÖSYM, 2024 DGS tercih kılavuzunu ve tercih tarihlerini henüz açıklamış değil. Ancak tercih tarihleri belli olduğunda, adaylar üniversitelerin kontenjanlarını ve taban puanlarını inceleyerek tercih yapabilecekler.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
DGS tercihleri, ÖSYM'nin belirlediği tarihlerde https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılır. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak tercih işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilirler. Tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken adımlar şunlardır:
ÖSYM Tercih Kılavuzunu İnceleme: Tercih yapmadan önce, ÖSYM tarafından yayımlanan DGS tercih kılavuzundaki kontenjanları, taban puanları ve üniversitelerin program bilgilerini dikkatlice incelemek gerekir.
Tercih Listesi Oluşturma: Adaylar, kendi sınav puanlarına ve tercih ettikleri bölümlere uygun olarak bir tercih listesi hazırlarlar. Tercihler, kılavuzda belirtilen kurallara göre yapılmalıdır.
Tercih Onayı ve Kontrol: Adaylar tercihlerini tamamladıktan sonra, tercih listesini onaylamalı ve sistemden çıkarak tercih işlemlerinin doğru şekilde tamamlandığını kontrol etmelidirler.
Son Başvuru Tarihine Dikkat: Tercih işlemlerinin son tarihine kadar tercih listesi güncellenebilir. Ancak süre dolduktan sonra herhangi bir değişiklik yapılamaz.
DGS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2024 AÇIKLANDI MI?
2024 DGS taban puanları henüz açıklanmadı. DGS taban puanları, yerleştirme işlemlerinin ardından ÖSYM tarafından duyurulacaktır. Taban puanlar ve başarı sıralamaları, adayların tercih sürecinde rehberlik edecek en önemli bilgilerden biridir. Ancak, 2023 DGS taban puanlarına bakarak adaylar, tercih edecekleri bölümler hakkında genel bir fikir edinebilirler.