Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) başvuruları, sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. 1 Eylül itibarıyla başlayan 2023 YDS başvurularının nasıl ve nereden yapılacağı merak ediliyor. Peki, YDS başvuruları nasıl yapılır?

YDS BAŞVURU 2023 TARİHİ NE ZAMAN?

YDS başvuruları 1 - 11 Eylül 2023 Tarihleri arasında alınacak.

YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YDS başvuru ücreti 260 TL olarak açıklandı.

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YDS başvurusu ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılıyor.

Adaylar, başvurularını 1 Eylül 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

YDS GEÇME NOTU VAR MI?

YDS sınavında her soru 1.25 puan olup, toplamda 80 adet soru bulunmaktadır. Sınav sonuçları 100 puan üzerinden hesaplanmakta olup, doçent adaylarının minimum 65, doktora ve sanatta yeterlilik adaylarınınsa minimum 55 almaları gerekmektedir. Dil tazminatı ve yurt dışı görev içinse minimum puan 70 olmalıdır.







