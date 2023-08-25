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YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2023-YÖKDİL/2) 27 Ağustos Pazar günü yapılacak. YÖKDİL sınavından çıkan adaylar YÖKDİL/2 soru ve cevap anahtarı ve YÖKDİL/2 sonuç tarihine odaklanacak. Peki, YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YÖKDİL soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır? İşte detaylar...

14:13 . 25/08/2023 الجمعة
Yeni Şafak
YÖKDİL/2

YÖKDİL/2

27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YÖKDİL/2 Sınavı için adaylar ter dökecek. Sınavın ardından sonuçlar merak edilecek. YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2023 sınav takvimine göre YÖKDİL/2 sınav sonuçları 12 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak.

YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

2023-YÖKDİL/2 Sınavı 27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak.

YÖKDİL/2 KAÇ KİŞİ GİRECEK?

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "81 il ve 87 sınav merkezinde uygulanacak sınava 91 bin 353 aday katılacak. Sınav için 333 bina, 3 bin 647 salon kullanılacak. Emniyet dahil 11 bin 930 kişi sınavda görev alacak." bilgisini paylaştı. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak. Sonuçları 12 Eylül'de açıklanacak sınav, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.



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