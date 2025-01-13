Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Aile Yılı kapsamında önemli teşvikleri duyurdu. Yeni evlenenlere faizsiz kredi desteği, doğum yardımı ve çocuk yardımı da bu teşviklerden dikkat çekenler arasındaydı. Bu senenin Aile Yılı ilan edilmesiyle müjdelenen bu desteklerden yararlanmak isteyenler kredi desteğinin ne kadar ve şartlarının neler olduğunu merak etmeye başladı. İşte yeni evlenenler için faizsiz kredi desteği başvuru şartları ve resmi açıklamalar...
2025 Aile Yılı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler için sürpriz açıklamaları bugün duyurdu. Önemli teşviklerin yer aldığı tanıtım programında, en dikkat çeken teşviklerden biri de yeni evlenenlere faizsiz kredi ve çocuk yardımı gibi destekler oldu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni evleneceklere özel faizsiz kredi desteği hakkındaki açıklamaları.
YENİ EVLENECEKLERE FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ NE KADAR?
YENİ EVLENECEKLERE FAİZSİZ KREDİ BAŞVURU ŞATLARI NELER?
-Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları Aile Gençlik Fonu sitesinde belli oldu. Buna göre şartlar şu şekilde;
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek.
-Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak).
-Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak.
-Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak.
-Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh gününe en az 2, en fazla 6 ay kalmış olmak.
-Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak.
-Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek.
-Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.
-Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.
Yeni evlenecek çiftler için düzenlenen faizsiz kredi başvuru işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.