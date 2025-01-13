Bunu bir adım daha öteye taşıdıklarını ifade eden Erdoğan, "Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz. Aile ve Gençlik Fonundan artık

81 vilayetimizdeki tüm gençlerimiz istifade edebilecek.