Isparta Valisi Aydın Baruş kimdir, nereli, kaç yaşında? Aydın Baruş kimdir? Isparta Aydın Baruş nereli? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Isparta'nın yeni Valisi Aydın Baruş oldu. Aydın Baruş'un Isparta'ya Vali olarak atanması ile Aydın Baruş'un kim olduğu da merak edilmeye başlandı. Peki, Isparta'nın yeni valisi Aydın Baruş kimdir? İşte detaylar...

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