Niğde Valisi Mustafa Koç kimdir, nereli, kaç yaşında? Niğde Valisi değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre pek çok ilin valisi değişti. Niğde Valisi olarak da Mustafa Koç atandı. Daha önce çeşitli illerde Kaymakamlık görevinde bulunan Mustafa Koç'un kim olduğu atamanın ardından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte yeni Niğde Valisi Mustafa Koç'un hayatı ve biyografisi...

Abone Ol