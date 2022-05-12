Niğde Valisi Mustafa Koç kimdir, nereli, kaç yaşında?

Niğde Valisi Mustafa Koç, Resmi Gazete'de yayımlanan 'atama kararları' sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Niğde Valisi Mustafa Koç kimdi? Mustafa Koç ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? Ayrıntılar haberimizde...
NİĞDE VALİSİ MUSTAFA KOÇ KİMDİR?
Burdur Yeşilova, Denizli Çardak ve Akköy ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptıktan sonra 2004 yılında Çorum Ortaköy Kaymakamı olarak atandı. Sırasıyla Ağrı - Diyadin Kaymakamlığı, Şırnak Vali Yardımcılığı, Ağrı – Eleşkirt Kaymakamlığı,Kütahya - Hisarcık Kaymakamlığı, Konya – Bozkır Kaymakamlığı, Osmaniye - Düziçi ve Bursa Gürsu Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.
Mustafa Koç, 12 Mayıs 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Niğde Valisi olarak atandı.
Mustafa KOÇ, evli ve 3 çocuk babasıdır.