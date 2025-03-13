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Resmi Gazete'de yayınlandı, kripto varlıklara kısıtlama geldi: Bağımsız denetim ve rezerv kanıtı zorunlu olacak

Resmi Gazete'de yayınlandı, kripto varlıklara kısıtlama geldi: Bağımsız denetim ve rezerv kanıtı zorunlu olacak

11:1013/03/2025, الخميس
Yeni Şafak
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Resmi Gazete'de yayınlandı: Kripto varlıklara kısıtlama geldi
Resmi Gazete'de yayınlandı: Kripto varlıklara kısıtlama geldi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları ile ilgili yeni düzenlemeleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeye göre, kripto varlık platformlarının asgari kuruluş sermayesi 150 milyon TL olarak belirlendi. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları için bilgi sistemleri bağımsız denetiminden geçmek zorunda. Rezerv kanıt denetimi yaptırmakla yükümlü olunacak. Peki yeni kripto varlık düzenlemesi ne anlama geliyor? İşte detaylar.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları ile ilgili yeni düzenlemeleri Resmi Gazete’de yayımlandı.Sermaye Piyasası Kurulu’nun yeni düzenlemesine göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyet gösterebilmesi için asgari sermaye şartı getirildi. Buna göre: Kripto varlık platformları için kuruluş sermayesi en az 150 milyon TL olacak.

Saklama kuruluşlarının sermayesi ise en az 500 milyon TL olacak.

Bu düzenleme, sektörde finansal istikrarı artırmayı ve yatırımcıları korumayı amaçlıyor.

SPK, kripto varlık platformlarının müşteri varlıklarının en az %3’ü kadar likit rezerv bulundurmasını zorunlu hale getirdi. Bu sayede platformların ani likidite sorunları yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Düzenleme kapsamında, kripto varlıkların kaldıraçlı olarak alınıp satılması yasaklandı. Bu madde, yatırımcıları aşırı riskten korumak ve piyasalardaki dalgalanmaları azaltmak amacıyla getirildi.

Yurt dışı merkezli kripto para borsalarına kısıtlama mı geldi?

Yurt dışı merkezli kripto para borsaları, Türkiye’de izinsiz hizmet veremeyecek. Bu adım, Türkiye’deki yatırımcıların sadece SPK tarafından onaylanan platformlarda işlem yapmasını sağlamak amacıyla atıldı.

Bağımsız denetim ve rezerv kanıtı zorunlu mu olacak?

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları: Bilgi sistemleri bağımsız denetiminden geçmek zorunda olacak. Rezerv kanıt denetimi yaptırmakla yükümlü olacak.

Bu kurallar, platformların finansal sağlamlığını artırmak ve şeffaflığı sağlamak amacıyla yürürlüğe girdi.

Yeni kripto varlık düzenlemeleri ne anlama geliyor?

SPK'nın yeni kuralları, Türkiye'deki kripto para sektörünü daha düzenli ve güvenli bir hale getirmeyi amaçlıyor. Sermaye gereklilikleri, müşteri varlıklarının güvenliği, denetim zorunlulukları ve yurt dışı platformlara getirilen kısıtlamalar yatırımcıları koruma altına almayı hedefliyor.


#kripto varlık
#Resmi Gazete
#kripto para borsaları

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