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Yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların kayıt tarihleri açıklandı

Yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların kayıt tarihleri açıklandı

17:1511/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Özel öğretim kurumları tercihleri ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri
Özel öğretim kurumları tercihleri ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları, "meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, Özel öğretim kurumları tercihleri ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların kayıt işlemlerine ilişkin detayları paylaştı. Peki yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların kayıtları ne zaman yapılacak? İşte özel öğretim kurumları tercih tarihleri.

2025 LGS sonuçları açıklandı. Bununla birlikte, LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci 14 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 24 Temmuz Perşembe saat 17.00'ye kadar devam edecek. LGS yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.

Yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların kayıtları ne zaman yapılacak?

Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri ve kayıtları 14-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 4 Ağustos'ta "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.



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