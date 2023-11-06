YKS 2024 başvuruları
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 8-9 Haziran 2024’te yapılacağını açıkladı. Peki, YKS 2024 başvuruları ne zaman?
YKS 2024 başvuruları ne zaman başlayacak?
ÖSYM 2024 Sınav Takvimi'ne göre 2024 YKS başvuruları 1 Şubat- 26 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak. YKS 2024 geç başvuru tarihi ise 05-27 Mart 2024.
YKS 2024 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS 2024 sınav sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.
YKS 2024 başvuruları nasıl yapılacak?
Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00’den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.
ÖSYM 2024 sınav takvimi belli oldu mu?
ÖSYM 2024 Sınav Takvimi açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden paylaşıldı.