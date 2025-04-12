YKS 2025 SINAV TARİHİ: YKS (TYT - AYT - YDT) ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?

2025 YKS başvuru süreci sona erdi ve şimdi adaylar, sınav tarihinin yanı sıra sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav giriş belgeleri, adayların sınav yerlerini öğrenmeleri için kritik bir öneme sahip. Peki, 2025 YKS sınavı (TYT, AYT, YDT) ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? İşte tüm merak edilenler...
Üniversite sınavı 2025 YKS başvuru süreci sona erdi ve adaylar, sınav tarihinin yanı sıra sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağıyla ilgili büyük bir merak içerisinde. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan sınav giriş belgeleri, YKS sınav yerlerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Peki, YKS sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? 2025 YKS sınavı (TYT, AYT, YDT) ne zaman yapılacak? İşte bu soruların yanıtlarına dair ayrıntılar...
YKS 2025 (TYT - AYT - YDT) NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 21-22 Haziran 2025'te yapılacağını açıkladı.
YKS 2025 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
YKS'nin tüm oturumları için sınav yerleri sınav giriş belgelerinin açıklanmasının ardından belli oluyor. Ancak YKS sınav yerleri henüz açıklanmadı. Sınav yerleri sınavdan yaklaşık 10 gün önce ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden açıklanıyor.