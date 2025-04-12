YKS 2025 SINAV TARİHİ: YKS (TYT - AYT - YDT) ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?

Üniversite sınavı 2025 YKS başvuru süreci sona erdi ve adaylar, sınav tarihinin yanı sıra sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağıyla ilgili büyük bir merak içerisinde. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan sınav giriş belgeleri, YKS sınav yerlerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Peki, YKS sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? 2025 YKS sınavı (TYT, AYT, YDT) ne zaman yapılacak? İşte bu soruların yanıtlarına dair ayrıntılar...