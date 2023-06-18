2023 AYT başlıyor ve bitiyor? YKS AYT giriş-çıkış saatleri nedir?
YKS'ye girecek olan adaylar sınav öncesinde AYT sınav süresi hakkında bilgi edinmek istiyor. 2023 YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi.
AYT saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor?
YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
AYT sınavı test soruları neler?
AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru sorulacak. Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılacak, sınav salonuna aday alımı tamamlanacak.
AYT sınavında yayında bulundurulması zorunlu olan evraklar neler?
Adayların, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
Nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunmayan adayların mağdur olmamaları için nüfus müdürlüklerine giderek fotoğraflı yeni kimlik kartlarını almaları gerekiyor. T.C. kimlik kartını, nüfus cüzdanını sınav günü kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için il veya ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacak.