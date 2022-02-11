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YKS başvuru ekranı: 2022 YKS başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır?

YKS 2022 başvuruları başladı. Üniversiteye girme hayali kuran milyonlarca öğrencinin katılım sağlayacağı YKS sınavı için tüm detaylar ÖSYM tarafından yayınlanan YKS 2022 kılavuzu ile belli oldu. YKS başvurularının başlaması "YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücreti nereye yatırılacak?" gibi sorgulamalar hız kazandı. Peki, 2022 YKS başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankalara yatırılacak? İşte ÖSYM YKS kılavuzuna göre bu soruların yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS başvuru ekranı: 2022 YKS başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır?
Özgün

Milyonlarca üniversite adayını ilgilendiren 2022 YKS başvuruları bugün başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile beraber 2022 YKS başvuru kılavuzu yayınlandı. Peki, YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücreti nasıl ve nereye yatırılacak?

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Yayınlanan kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 lira olarak belirlendi.

2021-TYT Puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanını 2022-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden , 2022-YKS Merkezi Yerleştirmede veya Özel Yetenek Sınavıyla yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar için 2022-YKS başvuru ücreti 30 lira olacak.

ÖSYM YKS KILAVUZU 2022

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS sınav başvuruları için adaylar başvurularını, 11 Şubat 2022 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 21.30’dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.

2022 YKS NE ZAMAN?

2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

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