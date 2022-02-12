YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücretleri nasıl yatırılacak?

Milyonlarca üniversite adayını ilgilendiren 2022 YKS başvuruları dün başladı. ÖSYM tarafından akşam saatlerinde yapılan duyuru ile beraber 2022 YKS başvuru kılavuzu yayınlandı. Kılavuzua göre YKS sınav ücreti ve yatırılması işlemleri belli oldu.

YKS 2022 SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl her bir oturum için adaylardan 90 TL sınav ücreti alınmıştı. Yayınlanan kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 lira olarak belirlendi.

2021-TYT Puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanını 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden, 2022-YKS Merkezi Yerleştirmede veya

Özel Yetenek Sınavıyla yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar için 2022-YKS başvuru ücreti 30 lira olacak.

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TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345 Lira yatıracaklar.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

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Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Ücret, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

ÖZGÜN YKS 2022 Sonuçları Ne zaman Açıklanacak?

ÖZGÜN YKS başvuru ekranı: 2022 YKS başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır?

ÖZGÜN YKS TYT sınav süresi değişti mi? Üniversite sınavı 2022 sınav süresi kaç dakika olacak?

ÖZGÜN YKS barajı kalktı mı? YKS TYT ve AYT baraj puanı olmayacak mı?