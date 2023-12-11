"YKS başvuruları ne zaman başlayacak 2024? 2024 Üniversite Giriş Sınavı YKS başvuru tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversitelere giriş yapmak isteyen adaylar için düzenlenen sınav YKS'nin TYT(Temel Yeterlilik), AYT(Alan Yeterlilik) ve YDT(Yabancı Dil Yeterlilik) oturumlarının tarihleri belli oldu. Bakanın yaptığı açıklamaya göre üç ayrı oturumdan oluşan YKS'nin başvuru sürecine az bir zaman kaldı. Peki, YKS başvuruları ne zaman başlayacak 2024? ÖSYM sınav takvimi...