"YKS başvuruları ne zaman başlayacak 2024? 2024 Üniversite Giriş Sınavı YKS başvuru tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversitelere giriş yapmak isteyen adaylar için düzenlenen sınav YKS'nin TYT(Temel Yeterlilik), AYT(Alan Yeterlilik) ve YDT(Yabancı Dil Yeterlilik) oturumlarının tarihleri belli oldu. Bakanın yaptığı açıklamaya göre üç ayrı oturumdan oluşan YKS'nin başvuru sürecine az bir zaman kaldı. Peki, YKS başvuruları ne zaman başlayacak 2024? ÖSYM sınav takvimi...
2024 YKS NE ZAMAN?
ÖSYM 2024 takvimine göre:
YKS 1.Oturum TYT 8 Haziran 2024,
YKS 2.Oturum AYT 9 Haziran 2024,
YKS 3.Oturum YDT 9haziran 2024 tarihlerinde yapılacak.
YKS 2024 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Her sene şubat ve mart aylarında alınan başvurular bu sene de şubat ayında alınacak. YKS için başvurular 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacaktır. Her sene olduğu gibi bu sene de başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için geç başvuru alınacak.
YKS 2024 GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ
İlk başvuru 1-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. İkinci başvuru ise 5-7 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleşecektir.
YKS 2024 SONUÇLARI
YKS'nin sonuçlarının 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacağı belirlendi.