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2022 YKS başvurusu nasıl yapılır? ais.osym.gov.tr YKS başvuru ekranı!

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği YKS başvuruları bugün başladı. 2022 YKS sınavına girecek adaylar YKS sınavı başvurularının detaylarını sorgulamaya başladı. ais.osym.gov.tr adresinde yoğunluk başladı. Peki, YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuruları ne zamana kadar yapılacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 YKS başvurusu nasıl yapılır? ais.osym.gov.tr YKS başvuru ekranı!
yks başvuru

Milyonlarca üniversite adayını ilgilendiren 2022 YKS başvuruları bugün başlıyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile beraber 2022 YKS başvuru kılavuzu yayınlandı. Adaylar, üniversite sınavı başvuru işlemlerini nasıl yapacağını sorguluyor.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin internet adresinden 7 Mart'a kadar kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek.

YKS BAŞVURU EKRANI

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Ücret, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

2021-YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

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