2022 YKS sınavında HES kodu zorunlu mu? YKS sınavında HES kodu zorunlu olacak mı? sorusu merak ediliyordu. 2022 ÖSYM tarafından YKS kılavuzu yayınlandı. YKS kılavuzunun yayınlanması ile birlikte 2022 YKS sınavına ilişkin merak edilen birçok soru yanıt bulmuş oldu. 2022 YKS sınavına HES kodu zorunluluğu da kılavuz da yer aldı. Peki bu yıl YKS sınavına girerken HES kodu zorunlu olacak mı? İşte yanıtı...

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