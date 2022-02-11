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2022 YKS sınavında HES kodu zorunlu mu?

YKS sınavında HES kodu zorunlu olacak mı? sorusu merak ediliyordu. 2022 ÖSYM tarafından YKS kılavuzu yayınlandı. YKS kılavuzunun yayınlanması ile birlikte 2022 YKS sınavına ilişkin merak edilen birçok soru yanıt bulmuş oldu. 2022 YKS sınavına HES kodu zorunluluğu da kılavuz da yer aldı. Peki bu yıl YKS sınavına girerken HES kodu zorunlu olacak mı? İşte yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 YKS sınavında HES kodu zorunlu mu?
YKS

ÖSYM YKS kılavuzunu yayımladı. 2022 YKS sınavına giriş için merak edilen sorular yanıt buldu. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl getirilen HES kodu ile sınava girme zorunluluğunun bu yıl da uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyordu. Peki, 2022 YKS sınavına girerken HES kodu zorunlu mu?

YKS SINAVINA GİRERKEN HES KODU ZORUNLU OLACAK MI?

2022 ÖSYM YKS kılavuzuna göre sınava girişte HES kodu zorunlu olacak. HES kodu zorunlu olduğundan adayların, HES kodunu başvurudan önce edinmiş olması gerekiyor.

Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM’nin sitesinde yer alan 'e-Devlet ile Kayıt Ol' seçeneğine tıklayarak tüm işlemlerini gerçekleştirecek.

Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, 'Yeni Başvuru Yap' seçeneğiyle başvuru işlemlerini başlatacak.

E-DEVLET HES KODU ALMAK EKRANI

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