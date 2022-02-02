Özgün YKS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?
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YKS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında gerçekleştirilecek YKS sınav tarihi merak konusu oldu. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre YKS başvurularına kısa bir süre kaldı. Üniversite adayları ise YKS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? sorusuna cevap arıyor. İşte YKS başvuru günleri, YKS sınav tarihleri ve YKS sonuç tarihi 2022...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?
YKS

Üniversiteye girecek olan öğrencilerin hayatlarında önemli bir sınav olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani YKS, ÖSYM tarafından hazırlanan bir sınav. Her yıl milyonlarca üniversite adayının ter döktüğü bu sınavın 2022 takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Peki 2022 YKS sınavı ne zaman yapılacak? YKS başvuru ücreti ne kadar? İşte 2022 YKS başvuru tarihi...

YKS NE ZAMAN? TYT - AYT - YDT TARİHLERİ 2022

2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

YKS BAŞVURU TARİHİ 2022 NE ZAMAN?

YKS 2022 başvuru işlemleri 11 Şubat - 7 Mart tarihleri arasında alınacak.

YKS YENİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

YKS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. YKS başvuru kılavuzu yayımlandığında, sınav ücreti de açıklanmış olacak.

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