YKS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

Üniversiteye girecek olan öğrencilerin hayatlarında önemli bir sınav olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani YKS, ÖSYM tarafından hazırlanan bir sınav. Her yıl milyonlarca üniversite adayının ter döktüğü bu sınavın 2022 takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Peki 2022 YKS sınavı ne zaman yapılacak? YKS başvuru ücreti ne kadar? İşte 2022 YKS başvuru tarihi...

YKS NE ZAMAN? TYT - AYT - YDT TARİHLERİ 2022

2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

YKS BAŞVURU TARİHİ 2022 NE ZAMAN?

YKS 2022 başvuru işlemleri 11 Şubat - 7 Mart tarihleri arasında alınacak.

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YKS YENİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

YKS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. YKS başvuru kılavuzu yayımlandığında, sınav ücreti de açıklanmış olacak.