|
Özgün

2023 YKS oturum tarih ve saatleri belli oldu

YKS başvurularının tamamlanması sonrasında YKS oturumlarının yapılacağı tarihler merak konusu oldu. Üniversite sınavı için geri sayım devam ederken "2023 YKS ne zaman, sınav saat kaçta?" soruları gündeme geldi. İşte 2023 YKS TYT, AYT, YDT oturumları saat ve tarihleri ile konuyla ilgili merak edilenler...

13:06 . 10/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
YKS oturumları

YKS oturumları

ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarının tarihi belli oldu. Milyonlarca adayı ilgilendiren ÖSYM sınav takviminin tüm detayları araştırılıyor. Peki, 2023 YKS ne zaman? YKS oturumları ile ilgili detaylar haberimizde.

2023 YKS ne zaman?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu.

Buna göre; 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

YKS oturum tarihleri 2023

SYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu. İşte 3 oturum olarak uygulanacak sınavın tarihleri:

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi 17 Haziran 2023 (Cumartesi)

Saat 10.15 başlayacak, 165 dakika sürecek

2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, 18 Haziran 2023 (Pazar)

Saat 10.15 başlayacak, 180 dakika sürecek

3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihİ 18 Haziran 2023 (Pazar),

Saat 15.45, başlayacak 120 dakika sürecek

YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu?

ÖSYM tarafından yapılacak olan 2023 YKS için sınav giriş yerleri açıklandı.

17 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YKS'ye yönelik "Tek amacımız, tek bir adayın dahi sınavdan mağdur olmaması, tüm sınav süreçlerinin sağlıklı bir şekilde geçmesi ve güvenli bir sınav yaşanması" dedi.



#yks
#yks oturumları
#2023yks
#ösym
#haberler
15 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023 YKS oturum tarih ve saatleri belli oldu