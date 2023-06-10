ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarının tarihi belli oldu. Milyonlarca adayı ilgilendiren ÖSYM sınav takviminin tüm detayları araştırılıyor. Peki, 2023 YKS ne zaman? YKS oturumları ile ilgili detaylar haberimizde.

2023 YKS ne zaman?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu.

Buna göre; 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

YKS oturum tarihleri 2023

SYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu. İşte 3 oturum olarak uygulanacak sınavın tarihleri:

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi 17 Haziran 2023 (Cumartesi)

Saat 10.15 başlayacak, 165 dakika sürecek

2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, 18 Haziran 2023 (Pazar)

Saat 10.15 başlayacak, 180 dakika sürecek

3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihİ 18 Haziran 2023 (Pazar),

Saat 15.45, başlayacak 120 dakika sürecek

YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu?

ÖSYM tarafından yapılacak olan 2023 YKS için sınav giriş yerleri açıklandı.

17 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YKS'ye yönelik "Tek amacımız, tek bir adayın dahi sınavdan mağdur olmaması, tüm sınav süreçlerinin sağlıklı bir şekilde geçmesi ve güvenli bir sınav yaşanması" dedi.







