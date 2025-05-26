YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025: YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TYT - AYT - YDT

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) kısa bir süre kala öğrenciler son hazırlıklarını tamamlarken, sınav takvimi ve sınav giriş belgeleri gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Yüz binlerce aday, hangi tarihlerde ve hangi oturumlarda sınava gireceğini netleştirmek için ÖSYM'den gelecek duyuruyu bekliyor. YKS’ye katılacak üniversite adayları, TYT, AYT ve YDT oturumlarının saatleri ve sınav yerleriyle ilgili detayları araştırıyor. Sınav süreciyle ilgili son gelişmeler ve merak edilen soruların yanıtları haberimizde…