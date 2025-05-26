YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025: YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TYT - AYT - YDT

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için geri sayım başladı. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sayılı günler kala gözler sınav tarihleri ve sınav giriş belgelerinde. Adaylar, hangi okulda ve salonda sınava gireceklerini öğrenmek için ÖSYM’den gelecek açıklamayı bekliyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarına kısa bir süre kala sınav yerleri ve saatleri en çok merak edilen başlıklar arasında yerini aldı. İşte 2025 YKS’ye dair güncel bilgiler ve detaylar…
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) kısa bir süre kala öğrenciler son hazırlıklarını tamamlarken, sınav takvimi ve sınav giriş belgeleri gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Yüz binlerce aday, hangi tarihlerde ve hangi oturumlarda sınava gireceğini netleştirmek için ÖSYM'den gelecek duyuruyu bekliyor. YKS’ye katılacak üniversite adayları, TYT, AYT ve YDT oturumlarının saatleri ve sınav yerleriyle ilgili detayları araştırıyor. Sınav süreciyle ilgili son gelişmeler ve merak edilen soruların yanıtları haberimizde…
YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?
YKS'ye bugünden(26 Mayıs) itibaren 26 gün kaldı.
YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi saat 10:15'te
Alan Yeterlilik Testi (AYT): 22 Haziran 2025 Pazar saat 10:15'te
Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025 Pazar saat 15:45'te uygulanacak.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yapıldığında haberimize ekleyeceğiz.